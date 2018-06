Salvini vince il match con Di Maio e si prepara a dettare l' agenda

Ballottaggi - a Terni vince il leghista Latini : il capolavoro di Matteo Salvini contro comunisti e Di Maio : Un sindaco della Lega nella , ex, rossa Umbria: è Leonardo Latini il nuovo sindaco di Terni , ed è un po' il capolavoro di Matteo Salvini che è riuscito a far trionfare un esponente del Carroccio, ...

Ballottaggio. Stravince Matteo Salvini - Municipio III a Roma alle sinistre : “Storiche vittorie della Lega in comuni amministrati dalla sinistra da decenni: grazie!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci

Salvini - vince Lega in aree ex sinistra : 02.38 "Storiche vittorie della Lega in comuni amministrati dalla sinistra da decenni: grazie!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci premiano. Prima gli italiani, io non mi fermo". Così, su Twitter, il leader della Lega e ministro dell'Interno, Salvini. I risultati ottenuti al ballottaggio nei comuni liguri e italiani evidenziano come sia stato premiato un centrodestra "che sa guardare al futuro, con una coalizione forte e compatta" e ...

Matteo Salvini sotto attacco Ma il popolo è con lui Ecco la sua ricetta vincente : Salvini demonizzato, ma la gente con lui. Una serie di attacchi mirati e violentissimi nei confronti di un Ministro della Repubblica Italiana. Occhio signori, la questione comincia a diventare piuttosto seria. “Malavitoso, devi morire, razzista, nazista, assassino”… e chi più ne ha più ne metta. E poi, fuori confine, arriva il “lebbroso, populista, pericoloso, antieuropeista ecc. ecc..”. Segui su ...

Salvini vince il primo round. Tre condizioni perché non diventi un boomerang : Ebbene in molti di quei Paesi sono al governo partiti alleati della Lega, quindi servirà una robusta concertazione politica per evitare che il cerino resti sempre in mano all'Italia, passato Il ...

Treviso : neo sindaco - stupendo vincere al primo turno - presto incontro con Salvini : Treviso, 11 giu. (AdnKronos) – “Una grande emozione, eravamo pronti al ballottaggio, ma vincere al primo turno è sua sorpresa stupenda, siamo estremamente soddisfatti”. Così il neosindaco di Treviso, Mario Conte, commenta la sua netta vittoria sul candidato di centrosinistra, il sindaco uscente, Giovanni Manildo.E, secondo il neosindaco: “Il segreto della vittoria è stato che la coalizione di centrodestra questa volta si ...

Comunali - Gentiloni 'Morte del Pd Notizia esagerata'. Salvini 'Un successo'. Di Maio 'Davide continua a vincere su Golia' : ... la scelta di governare con la Lega è stata dettata dalla legge elettorale che ci ha costretto a scendere a compromessi con una forza politica su cui non siamo d'accordo su diversi fronti'. < LO ...

Matteo Salvini vince con il centrodestra unito - Luigi Di Maio ko : Gli italiani confermano: il centrodestra unito sbanca alle comunali. La coalizione dei moderati unita vince in molte città, il Pd

Giovanni Toti : 'Salvini con il centrodestra vince - ora partito unico senza annessioni' : Presidente Toti, in queste amministrative è tornato il centrodestra classico, e sembra in forma. Contento? 'La nostra coalizione non ha mai abbandonato la scena. Governiamo insieme sei regioni - ...

No - Caro Salvini - non ci convincerai che Orban fa gli interessi dell'Italia : (Questo post è scritto insieme a Nadia Ginetti, Senatrice Pd)No. Non siamo d'accordo con la scelta del Ministro Salvini di non partecipare alla riunione dei ministri degli interni dell'Unione europea in Lussemburgo. Avrebbe potuto essere lì in mattinata e poi partecipare al voto sulla fiducia al governo in Senato. Avrebbe potuto e dovuto contribuire con la forza e il peso dell'Italia, non solo a respingere la riforma del ...

Salvini tenta di convincere gli italiani che la loro sciagura sono immigrati e rom : Dopo mesi di campagna elettorale e 80 giorni di attesa post voto, siamo giunti al punto di saturazione davanti a certi slogan, il cui solo obiettivo, inutile nasconderlo, è quello di anestetizzare la piazza davanti alle sfide che il Paese è chiamato ad affrontare. Appare chiara la difficoltà del nuovo governo a cambiare il registro e la scelta di mantenere intatta la drammatizzazione di un Paese in macerie e la messinscena del consenso da ...

Così la Padania dimenticata da Salvini ora è in corsa per vincere il Mondiale : Alle 15 (ora locale) di domani al Larges Lane di Bracknell, città inglese del Berkshire a un’ora di treno da Londra, la Padania affronta il Panjab per i quarti di finale della terza edizione della ConIFA World Football Cup, il Mondiale alternativo che dal 2014 si disputa ogni due anni. E' quello dov