Salvini ' sposta' gli hotspot a sud dei confini della Libia

Padellaro : 'Salvini è la febbre del paese - rispostaccia a quelli che c'erano prima' : Le persone, anche quelle che non sono leghiste e non simpatizzano Salvini, hanno visto cose e spettacoli inaccettabili. Il voto a Salvini è una rispostaccia a quelli che c'erano prima di lui. In ...

Matteo Salvini a Tripoli : 'Centri nel sud della Libia'. Risposta : 'Non li faremo' : Matteo Salvini è volato a Tripoli per affrontare la questione immigrazione, ma la proposta di realizzare degli hotspot nel sud della Libia è stata categoricamente rifiutata . E alla fine si è deciso ...

Ballottaggi 2018 - Padellaro : “Salvini? È la febbre del Paese - la rispostaccia a chi c’era prima di lui” : “Ballottaggi? Questo è il vento che tira. Non c’è nessuna sorpresa. Chi, dopo il primo turno, aveva annunciato una convalescenza del Pd non aveva capito che il problema ormai supera lo stesso Pd, che è in uno stato di immobilismo e di afonia”. Così l’ex direttore de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, commenta ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) l’esito dei Ballottaggi. “C’è un tema ...

Vaccini : botta e risposta tra Di Maio e Salvini : Le dichiarazioni di oggi di Salvini hanno sollevato un polverone. Il leader leghista ha definito "inutili" e "in alcuni casi dannosi" i 10 Vaccini attualmente previsti. A Salvini ha risposto Di Maio, ricordando gli impegni presi sottoscrivendo il contratto di Governo: "Il contratto parla chiarissimo: noi vogliamo rivedere il decreto Lorenzin ma nel senso semplicemente di poter assicurare comunque una tutela vaccinale alle persone e ...

Botta e risposta Salvini-Saviano : Dopo la polemica sulle sue dichiarazioni sulla scorta a Roberto Saviano , il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare dello scrittore rivolgendogli un invito. "Saviano come Falcone e ...

Vaccini - è polemica : per Salvini “10 obbligatori sono inutili” - botta e risposta con Burioni - alt di Grillo e Di Maio : Di Vaccini e conseguente obbligo se n’è già ampiamente discusso lo scorso anno, quando in seguito a un preoccupante aumento dei casi di morbillo, si era reso necessario re-introdurne l’obbligatorietà al fine di garantire l’immunità di gregge. Il Decreto Legge sulla prevenzione vaccinale è stato approvato il 7 giugno 2017, causando non poche polemiche e proteste dei no-vax. A poco più di un anno, il tema ritorna a fare ...

La risposta a Salvini dell'Associazione Nazione Rom : Roma, 19 giu. , askanews, 'Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato ad una trasmissione televisiva di TeleLombardia che intende lavorare per avere un dossier completo sulla presenza dei ...

Matteo Salvini - la risposta definitiva agli insulti di Matteo Renzi : 'Io bullo? Non gli rispondo : l'hanno già fatto gli italiani' : L'ultima accusa contro Matteo Salvini l'ha lanciata il redivivo Matteo Renzi, intevistato da In mezz'ora di Lucia Annunziata. Il senatore Pd ha dato del 'bullo sulla pelle di 629 disperati' al ...

Nave Aquarius arriva a Valencia. Botta e risposta Salvini-Renzi | : Il vicepremier: "Finito di fare gli zerbini. Dopo navi Ong, potremmo fermare anche quelle che arrivano nei nostri porti cariche di riso cambogiano". Renzi lo attacca: "Ha fatto il bullo con 629 poveri ...

La Comedie francaise. Macron fa pace con Conte. Ok di Salvini che sposta il tiro sulle ong : Dopo quasi tre giorni di 'Comedie francaise', si chiude lo scontro tra Italia e Francia sull'immigrazione. Giuseppe Conte conferma il bilaterale di domani con Emmanuel Macron, il quale stanotte lo ha chiamato, ha preso le distanze dalle accuse arrivate dal suo partito En Marche verso il governo di Roma ("Vomitevole") e ha inquadrato tutta la querelle su binari di "pragmatismo collaborativo", riferiscono alte fonti istituzionali. Matteo Salvini, ...

Salvini - oggivotoLega risposta a sinistra : ANSA, - ROMA, 10 GIU - "Buon voto a tutti i cittadini che oggi, fino alle 23, in oltre 700 comuni, hanno la fortuna di poter eleggere il proprio sindaco. Se poi arriveranno tanti voti per la Lega - ...

Dopo la Tunisia - Salvini litiga anche con Malta. Durissimo botta e risposta sui migranti : Dopo le tensioni con la Tunisia, il ministro dell'Interno Matteo Salvini se la prende con Malta. Il botta e risposta inizia con Salvini che accusa Malta di "dire sempre di no a qualsiasi richiesta di intervento" per salvare i migranti. Segue la risposta di La Valletta, che bolla come false le accuse del neoministro italiano. Il quale contrattacca: "Gli amici maltesi ci dicano quante navi hanno attraccato nei loro porti nel 2018"."Il buon Dio ha ...

Minniti : "Ho chiamato Salvini ma aspetto ancora risposta" : Nessun passaggio di consegne tra il ministro dell'Interno uscente, Marco Minniti , e il neo titolare del Viminale Matteo Salvini . 'Ho chiamato Salvini per congratularmi attraverso la Batteria del ...