Salvini propone a Tripoli gli hotspot in Libia Arriva un no | mai campi qui

'Basta migranti a spasso' : Salvini propone i Centri chiusi per il rimpatrio : Appena nominato e già al centro delle polemiche: è il caso del neo-ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La sua ultima proposta, dichiarata ad alcuni cronisti mentre si trovava in Transatlantico, consiste nella creazione di "Centri chiusi per il rimpatrio", come definiti dallo stesso Salvini. Queste strutture serviranno per trattenere gli immigrati irregolari, in attesa di rimpatrio, senza permettere loro di uscire e muoversi liberamente. Pur ...

Di Maio ripropone il Governo Conte rinunciando a Savona - ma Salvini frena Video : Di Maio, da un collegamento Facebook, prova a far ripartire il Governo Lega-Movimento 5 Stelle proponendo la squadra di Governo di Conte, ma escludendo Savona. La proposta La proposta era gia' stata avanzata dalla parlamentare grillina Laura Castelli, che poche ore prima aveva annunciato: Stupisce il no di Savona al passo indietro. Successivamente si fa avanti anche Di Maio proponendo un altro nome per il ministero dell'Economia al posto del ...

Conte propone Di Maio al posto di Savona ma Salvini non molla : Giuseppe Conte nella veste non proprio comoda di premier “esecutore” finisce per fare il negoziatore senza margine di negoziato. Tra

Salvini : Conte propone ministri - governo rappresenti il meglio : Roma, 24 mag. , askanews, 'Lasciamo al professor Conte l'onore e l'onere di proporre a chi di dovere nomi e ruoli di chi si farà carico di realizzare quello che gli italiani aspettano'. Lo ha detto il ...

Di Maio propone a Salvini un’alleanza elettorale : Centrodestra e M5S all’attacco del Governo tecnico che nascerà nelle prossime ore. “Nel 2011 era lo spread, ora l’aumento dell’Iva.

Salvini propone un "governo a tempo" pur di scongiurare l'esecutivo del Presidente - ma M5s non abbocca : La paura di un governo istituzionale sostenuto da Forza Italia, Pd e da quelli che la Lega definisce i "particolarmente responsabili", che tuttavia dovrebbero essere solo alla Camera un centinaio, piomba nelle stanze di via Bellerio dove nel pomeriggio si è riunito il consiglio federale del Carroccio. Quindi Matteo Salvini, insieme allo stato maggiore del partito, studia la proposta da mettere sul tavolo del Capo dello Stato quando ...

Salvini propone un governo “a tempo” per tornare a votare - però «mai col Pd» : L’idea è quella di un Esecutivo che lavori fino a dicembre e faccia la nuova legge elettorale con il “premio” di maggioranza |

Salvini propone un governo a tempo per tornare a votare : “Mai con il Pd - mai con Renzi” : Un governo «da qui a dicembre», che «accompagni l’Italia alle urne». L’ultima proposta di Matteo Salvini arriva dopo il Consiglio federale della Lega in via Bellerio. Visto che un governo politico che duri cinque anni, «nonostante i nostri sforzi», non si può mettere insieme, almeno, ragiona il segretario, facciamone uno per portare il Paese a nuov...