Salvini | operazione Spiagge sicure per contrastare l' abusivismo

Migranti - Salvini : 'Altra nave Ong in mare - ma lItalia dice no' - Conte : 'Più cooperazione Ue-Nato nel Mediterraneo' : Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l'ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia. L'Italia ha ...