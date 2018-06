Migranti - Salvini annuncia su Twitter la partenza per la Libia - : Il ministro degli Interni ha pubblicato una serie di scatti che lo ritraggono in viaggio verso il Paese del Nordafrica. L'impegno arriva all'indomani del vertice Ue sul tema dei flussi migratori

"Missione #Libia - si parte!". Salvini annuncia su Twitter la partenza : "Missione #Libia , si parte!". Questo il tweet con cui il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , annuncia il suo viaggio nel Paese del Nordafrica. Ad accompagnare il post ci sono anche le foto del leader della Lega mentre arriva in aeroporto e poi a bordo di un aereo militare.Missione #Libia , si parte! pic. Twitter .com/HTnLccSZ6A — Matteo Salvini (@matteo Salvini mi) 25 giugno 2018Ieri il braccio di ferro fra la Guardia Costiera italiana e ...

Salvini in partenza per la Libia : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, apprende l’AdnKronos, sarà a Tripoli presumibilmente già nella giornata di domani o al più tardi lunedì mattina per una serie di incontri al più alto livello con le autorità del governo libico sui temi dell’immigrazione e del sostegno italiano alla riorganizzazione delle forze di sicurezza libiche. Il ministro dell’Interno incontrerà la ...