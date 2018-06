Salvini in missione in Libia | Imporrà le sue posizioni rigide sui migranti

Migranti - Salvini partito in missione per la Libia : Roma, 25 giu. , askanews, Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è in volo verso la Libia. Il vicepremier del Consiglio ha pubblicato un post su Facebook in cui annuncia 'missione Libia, si parte', ...

Migranti - Salvini partito in missione per la Libia : Roma, 25 giu. , askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è in volo verso la Libia. Il vicepremier del Consiglio ha pubblicato un post su Facebook in cui annuncia "missione Libia, si parte"...

Migranti - Salvini partito per la Libia/ Selfie su Twitter su un aereo militare - al via la missione : Migranti, Salvini partito per la Libia: al via la sua missione annunciata questa mattina su Twitter con una serie di scatti. Il viaggio dopo i ringraziamenti di ieri.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 08:22:00 GMT)

"Missione #Libia - si parte!". Salvini annuncia su Twitter la partenza : "Missione #Libia, si parte!". Questo il tweet con cui il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia il suo viaggio nel Paese del Nordafrica. Ad accompagnare il post ci sono anche le foto del leader della Lega mentre arriva in aeroporto e poi a bordo di un aereo militare.Missione #Libia, si parte! pic.Twitter.com/HTnLccSZ6A — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) 25 giugno 2018Ieri il braccio di ferro fra la Guardia Costiera italiana e ...

Salvini prepara lo sbarco in Libia. Missione entro fine mese per chiudere la rotta : La data non è stata ancora fissata, ma nell'agenda di Matteo Salvini l'impegno è cerchiato di rosso. Perché l'obiettivo strategico del ministro dell'Interno e vicepremier è di quelli che se vengono centrati, restano negli annali: chiudere la "rotta libica". Chiuderla come è stato fatto per quella balcanica. In tanti ci hanno provato prima di lui, ma non è detto che l'azzardo non possa riuscire.Avere come ...

Amici 2018 - Matteo Salvini twitta guardando la trasmissione : “Un po’ di relax”. E Maria De Filippi risponde : “Lo trovo geniale nella comunicazione” : “Dopo una giornata lunga e impegnativa, un po’ di relax coi ragazzi e con la musica di #Amici. Buona serata, grazie a tutti dell’affetto, se Voi ci siete io ci sono”. Chi ha scritto questo tweet? Il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ieri sera, dopo essere stato al centro della scena politica europea per via del braccio di ferro sulla nave Aquarius, si è evidentemente messo davanti al televisore per guardare il ...

Aquarius - Salvini : “Porti resteranno chiusi per Ong e privati. Entro fine mese in Libia per missione risolutiva” : “Lo Stato deve fare lo Stato, i privati fanno altro. Non abbiamo mai negato il principio della solidarietà. Ma da questa settimana non siamo più soli. Abbiamo messo un punto fermo sulle Ong. Guardia costiera e Marina militare potranno continuare a salvare vite, ma gli altri Paesi devono continuare a darci una mano”. Così Matteo Salvini, neo ministro dell’Interno, dopo il caso Aquarius, entrando al vertice con il presidente del ...

MIGRANTI AQUARIUS IN SPAGNA TRA 4 GIORNI/ Ultime notizie nave in tensione : Salvini “a breve missione in Libia” : MIGRANTI, AQUARIUS in SPAGNA. Premier Giuseppe Conte: “Grazie per solidarietà”. Il vice Luigi Di Maio spiega: “Non c'era emergenza”. Maurizio Martina del Pd attacca. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 20:40:00 GMT)

Migranti - Salvini : «Io in Libia entro fine mese per una missione risolutiva. Aquarius - alzare la voce paga» : Esulta Matteo Salvini, dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 Migranti a bordo della Aquarius. Migranti che, secondo le Ong, sono allo stremo. Il premier Sanchez ha dato la...

Mario Balotelli capitano? La missione è convincere tutti (anche Salvini) : Mario Balotelli divide. Nonostante cerchi sempre più spesso di unire, il bomber della nazionale, ogni volta che apre bocca, finisce per creare due fazioni: chi lo supporta e chi invece lo critica. Sarà che non ha peli sulla lingua e difficilmente dice qualcosa di banale: «Il razzismo è complicato, l’ho vissuto quando ero piccolo», ha dichiarato SuperMario in vista della sfida amichevole con l’Olanda, stuzzicato indirettamente sul nuovo governo. ...

[L'analisi] Il cappio dell'Iva - la missione impossibile con Alitalia e l'eredità avvelenata. Di Maio e Salvini divisi su tutto : Le compagnie aeree nel mondo, infatti, sopravvivono o perché sono agili lowcost di poche pretese, pronte ad offrire solo quello che a loro conviene, o perché hanno una dimensione sufficiente ad ...

Migranti - missione di Salvini in Sicilia. Ma è polemica sulle nuove strategie : In Sicilia il primo viaggio istituzionale del ministro dell'Interno, che ha ribadito la linea dura sui Migranti e attaccato frontalmente le Ong impegnate nei soccorsi in mare.'La Sicilia non può ...

Salvini in 'missione' in Sicilia : "Non può essere il campo profughi d'Europa" : "Domenica in #Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica. Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo business vergognoso in Italia sarà sempre meno conveniente, scafisti...

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Oggi in missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti".Comincia Oggi in Sicilia, a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"