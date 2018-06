Salvini | impedire a barconi di prendere il largo ed evitare viaggi morte

romadailynews

(Di lunedì 25 giugno 2018): Dico no ad hotspot in Italia Roma – Di seguito le parole di Matteo, ministro dell’Interno. “Occorre che l’Europa sostenga finanziariamente l’azione volta a garantire percorsi di immigrazione legale e opporsi a flussi senza controllo. L’unico modo per contrastare veramente gli interessi criminali degli scafisti eddellache iprendano il”. “Dico no ad hotspot in Italia – ha concluso il ministro-. Che non fermerebbero l’immigrazione illegale e costituirebbero un’ulteriore difficoltà per noi e per la Libia”. L'articolodiiledproviene da RomaDailyNews.