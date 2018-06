Salvini | il capo del governo che ci meritiamo?

Ballottaggi - a Terni vince il leghista Latini : il capolavoro di Matteo Salvini contro comunisti e Di Maio : Un sindaco della Lega nella , ex, rossa Umbria: è Leonardo Latini il nuovo sindaco di Terni , ed è un po' il capolavoro di Matteo Salvini che è riuscito a far trionfare un esponente del Carroccio, ...

Enrico Mentana - la profezia su Matteo Salvini : 'Il suo un capolavoro politico. Ma - attenzione : ecco quando può crollare' : Il direttore del TgLa7 si spende in un'analisi politica incentrata sul ministro dell'Interno, e sottolinea: 'E riconvertire in pochi anni la Lega da fenomeno territoriale di base legato a un sogno di ...

Sui migranti Mattarella non fa il capo dell'opposizione - ma prova ad arginare Salvini : Cosa pensi in cuor suo Sergio Mattarella della minacciosa torsione che Matteo Salvini ha impresso all'agenda politica non c'è neanche bisogno di dirlo, conoscendone cultura e sensibilità politica. Respingimenti, espulsioni, censimenti, ossessiva ricerca del nemico, si chiami Ong e Tunisia, con l'intento – perseguito e voluto – di aizzare gli istinti primordiali di un paese già lacerato e diviso. Parole e ...

Il capo della polizia Gabrielli dice di essere in sintonia con Salvini : Padova, 20 giu. , askanews, 'Invito sempre i miei colleghi a non innamorarsi delle statistiche perche quando le comunità vivono una realtà di percezione di insicurezza chi ha la responsabilità della ...

Censimento rom - il capo dei nomadi di Roma ridicolizza la sinistra : 'L'idea di Salvini? Non c'è niente di male' : Alle polemiche isteriche sul dossier sui rom annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini , risponde direttamente il rappresentante delle comunità nomadi di Roma, Najo Adzovic . E la sua ...

Palermo - il capogruppo del M5s contro Salvini : “Su migranti - rom e caso Regeni solo propaganda e spot superficiali” : Un lungo post su facebook per attaccare la linea dell’alleato di governo: Matteo Salvini. Se lunedì l’offensiva razzista sul censimento dei rom del ministro dell’Interno aveva provocato segnali di divergenza politica da parte di Luigi Di Maio e del senatore Nicola Morra, oggi è Ugo Forello, leader del M5s a Palermo, che si dissocia pubblicamente dal leader della Lega. “La crisi culturale e sociale che attraversiamo è ...

NO IL MONDIALE NO!/ Un capofamiglia alla Salvini alle prese con 4 matrimoni multirazziali : Con “Non sposate le mie figlie” il cinema francese propone una bella commedia, divertente e intelligente, che ironizza sull'integrazione. Da vedere e ascoltare. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 06:12:00 GMT)SFOOTING/ Ai Mondiali di Russia 2018 scoperto un traffico clandestino di... icone del calcio, di C. AstriMARY E IL FIORE DELLA STREGA/ Quando la purezza di cuore vince l'arroganza di scienza e magia, di I. Provenzi

Caporalato - a Salvini dico : questa legge non va cambiata - va potenziata : di Yvan Sagnet * Le affermazioni del vice premier Matteo Salvini e del ministro delle Politiche agricole Gianmarco Centinaio, per le quali la legge sul Caporalato va cambiata perché “invece di semplificare, complica”, sono un’offesa alla dignità di centinaia di migliaia di lavoratori vittime “senza difesa” dello sfruttamento compiuto dai caporali senza scrupoli nei loro confronti, in alcuni casi anche con la ...

Migranti - Merkel al capolinea? Rottura col Csu - governo a rischioCon Seehofer-Salvini-Kurz traballa : La leadership di Angela Merkel è ai minimi storici. Si riaccende lo scontro con Seehofer sui Migranti e il governo rischia. La cancelliera deve cedere o rilanciare prima dell'incontro con Conte Segui su affaritaliani.it

Caporalato - Centinaio e Salvini : “Legge Martina va cambiata”. Ma ha permesso di fermare 360 imprenditori fuori legge : Secondo il ministro per le Politiche agricole, il leghista Gian Marco Centinaio “la legge sul Caporalato va decisamente cambiata”. Una posizione espressa anche dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che, del testo entrato in vigore il 3 novembre 2016, ha detto: “Invece di semplificare complica”. Ma quali effetti ha prodotto la legge sul Caporalato? La segretaria generale Flai Cgil Ivana Galli, dopo le dichiarazioni di Centinaio, ha invitato il ...

"Salvini fascista". Parla Yanis Varoufakis - prossimo capolista della sua Diem 25 in Germania alle europee 2019 : Se gli si chiede di descrivere in una parola la strategia di Matteo Salvini sui migranti, Yanis Varoufakis 'spara' in un secondo: "Fascista". E poi aggiunge: "Salvini ha dichiarato guerra alla civiltà. Ha predicato xenofobia in tutta la campagna elettorale, ora passa ai fatti. Dov'è la sorpresa? Il problema sta nel consenso che ha, ma non si può votare per lui e poi scandalizzarsi...".Incontriamo l'ex ministro greco a Roma, ...

Salvini : "L'Italia ha smesso di chinare il capo" : L'Aquarius continua a vagare in attesa di ricevere istruzioni sullo sbarco insieme al suo carico di 629 migranti salvati in mare. Matteo Salvini e Danilo Toninelli - Ministro delle Infrastrutture al quale spetta, eventualmente, il compito di "chiudere i porti" - per il momento non cambiano la loro linea d'azione.Oggi Matteo Salvini è tornato a parlare attraverso Facebook prendendo di mira le Ong: "Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong ...

Un’altra nave Ong al largo della Libia - salvati 800 migranti. Salvini : “Non chineremo il capo” : Trentacinque miglia a sud del’Italia, 27 miglia a nord di Malta. La Aquarius è ancora lì, dalla tarda sera di ieri. Con l’equipaggio di Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere in attesa che tra Roma e la Valletta la situazione si sblocchi, con i 629 migranti recuperati sabato nel Mediterraneo centrale che ora cominciano a chiedersi perchè la nave...