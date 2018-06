Salvini | «Hotspot nel sud della Libia»  La replica | «Nessun campo qui» Video

Migranti - Salvini : hotspot nel sud della Libia ma Tripoli dice no. La nave Lifeline chiede di attraccare in Francia : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq...

Migranti - Matteo Salvini vuole gli hotspot in Libia ma il governo Serraj dice no : “Contro la nostra legge” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato il suo omologo libico e il presidente Fayez Serraj e ha dichiarato che "l'Italia intende svolgere un ruolo di primo piano nell'arena politica per promuovere la riconciliazione e la stabilità libica. Questo avverrà grazie all'esperienza dell'Italia e alla sua presenza nel Paese con la sua ambasciata ma anche grazie all'equidistanza dalle parti in gioco".Continua a leggere

Salvini in Libia : "Hotspot a Tripoli - non in Italia"/ Ultime notizie - migranti : "garantiremo aiuti economici" : Salvini in Libia: "Hotspot a Tripoli, non in Italia". Il ministro dell'interno al lavoro per affrontare il problema migranti col collega libico: "garantiremo aiuti economici"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Migranti - Salvini in Libia : “Hotspot nel sud del Paese”. Vicepremier di Tripoli : “Rifiutiamo categoricamente i campi” : Aveva anticipato la proposta via Twitter: “Hotspots dell’accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza posti ai confini a Sud della Libia per evitare che anche Tripoli diventi un imbuto, come Italia”. Poi l’ha ribadita durante l’incontro con il ministro dell’Interno Abdulsalam Ashour e durante la ...

Migranti - Salvini : "Hotspot in Libia - aiuti economici a Tripoli" : Il ministro dell'Interno, in visita in Libia, rilancia l'idea di hotspot nel deserto per impedire le partenze e un piano di aiuti economici per Tripoli.

Salvini : hotspot nel sud della Libia : 12.42 L'Italia avrà un ruolo di primo piano per promuovere "la riconciliazione e la stabilità libica". Lo ha detto il ministro dell'Interno Salvini nel colloquio col presidente del Governo di accordo nazionale libico Serraj. "Questo avverrà -ha aggiunto- grazie all'esperienza dell'Italia e alla sua presenza nel Paese con la sua ambasciata" ma anche grazie "all'equidistanza dalle parti". In un tweet, Salvini ha proposto hotspot migranti "ai ...

Salvini - hotspot non in Italia : ANSA, - ROMA, 25 GIU - "hotspots dell'accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di ...

Salvini : «Hotspot nel sud della Libia» Live Ma è un «porto sicuro»? |Foto|Video : Il vicepresidente del consiglio incontra il capo del Consiglio presidenziale libico e primo ministro del Governo: «Saremo vicini alle autorità libiche anche con i necessari supporti tecnici ed economici per garantire insieme la sicurezza nel Mediterraneo»

Macron-Conte - intesa sugli hotspot. Eliseo contro Salvini : «Un asse con Berlino e Vienna? No» : Va in scena all'Eliseo, nella sala delle Feste, la tregua fra Italia e Francia, dopo la settimana di crisi diplomatica provocata dal caso Aquarius. Sorrisi, toni calorosi fra il presidente del...

Macron-Conte - intesa sugli hotspot. Eliseo contro Salvini : «Un asse con Berlino e Vienna? No» : Va in scena all'Eliseo, nella sala delle Feste, la tregua fra Italia e Francia, dopo la settimana di crisi diplomatica provocata dal caso Aquarius. Sorrisi, toni calorosi fra il presidente del...