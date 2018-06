Salvini a Tripoli | Nuovi hotspot in Libia

L'Italia in Libia per sfilarla alla Francia : Salvini torna da Tripoli e affonda contro Macron : Matteo Salvini torna dalla visita in Libia ed esibisce "un canale di assoluta amicizia e collaborazione" con i libici. Annuncia una "conferenza a Tripoli su iniziativa libica e italiana a settembre" e poi chiarisce lo scopo della missione e anche di tutte le schermaglie delle ultime settimane con la Francia. L'obiettivo, dice il ministro dell'Interno in conferenza al Viminale alla presenza di tutti i più alti in grado della polizia ...

Salvini : "hotspots nel sud della Libia"<br>Tripoli : "Rifiutiamo categoricamente" : Salvini oggi ha incontrato in Libia il ministro dell'Interno di Tripoli, Abdulsalam Ashour, al quale ha fatto la proposta di istituire centri di accoglienza posti al confine sud della Libia, aggiungendo di essere pronto a fornire supporti "tecnici ed economici" per garantire la sicurezza nel Mediterraneo. Immediata è stata la risposta di Tripoli che, per bocca del vice premier Ahmed Maitig, ha bocciato nettamente la proposta di Salvini: ...

Migranti - Salvini : "Hotspot in Libia" | No da Tripoli : "Lo impedisce la Costituzione" : Il vicepremier libico Ahmed Maitig in una conferenza stampa congiunta con lo stesso Salvini, invita i Paesi europei del Mediterraneo a partecipare a un vertice sull'immigrazione a settembre a Tripoli.

Migranti - Salvini : “Gli hotspot a sud dei confini libici. Torture e violazione dei diritti civili a Tripoli? È tutta retorica” : Il “niet” del numero due del governo Sarraj al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, provoca un primo slittamento dei Centri di protezione e identificazione che dovrebbero sorgere in Nord Africa. Rientrato dal viaggio-lampo in Libia, il capo del Viminale ha puntualizzato che dovranno essere “ai confini esterni della Libia”. Quindi in Niger, Mali, Chad e Sudan. Perché “l’Italia chiede la protezione delle ...

Migranti - Salvini : "Creare hotspot in Libia" | No da Tripoli : "Lo impedisce la Costituzione" : Il vicepremier libico Ahmed Maitig in una conferenza stampa congiunta con lo stesso Salvini, invita i Paesi europei del Mediterraneo a partecipare a un vertice sull'immigrazione a settembre a Tripoli.

Migranti - Salvini : “Stop viaggi della morte e hotspot in Libia” - no di Tripoli : Migranti, Salvini: “Stop viaggi della morte e hotspot in Libia”, no di Tripoli Migranti, Salvini: “Stop viaggi della morte e hotspot in Libia”, no di Tripoli Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini: “Stop viaggi della morte e hotspot in Libia”, no di Tripoli proviene da NewsGo.

Migranti - Salvini in Libia : campi-migranti qua - non in Italia. Ma Tripoli : non se ne parla : Salvini propone campi per i Migranti in Libia ma da Tripoli arriva un secco "no". «Rifiutiamo categoricamente» la proposta circolata in ambito europeo di realizzare...

Matteo Salvini a Tripoli : 'Centri nel sud della Libia'. Risposta : 'Non li faremo' : Matteo Salvini è volato a Tripoli per affrontare la questione immigrazione, ma la proposta di realizzare degli hotspot nel sud della Libia è stata categoricamente rifiutata . E alla fine si è deciso ...

Salvini propone a Tripoli gli hotspot in Libia. Arriva un no : mai campi qui : Il ministro dell'Interno ha incontrato oggi il collega libico al quale ha riferito l'idea dei campi profughi da realizzare a sud della Libia, e per quali potremmo partecipare con supporti tecnici ed ...

Migranti - Salvini : "Hotspot in Libia" | Tripoli dice no : "Lo impedisce la Costituzione" : Il ministro dell'Interno, in visita in Libia, rilancia l'idea di hotspot nel deserto per impedire le partenze e un piano di aiuti economici per Tripoli.

Migranti - Salvini : hotspot nel sud della Libia ma Tripoli dice no. La nave Lifeline chiede di attraccare in Francia : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq...

Salvini a Tripoli - la Libia : 'Rifiutiamo categoricamente l'idea di campi qui' : "Hotspots dell'accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza posti ai confini ...

Salvini in Libia : "Hotspot a Tripoli - non in Italia"/ Ultime notizie - migranti : "garantiremo aiuti economici" : Salvini in Libia: "Hotspot a Tripoli, non in Italia". Il ministro dell'interno al lavoro per affrontare il problema migranti col collega libico: "garantiremo aiuti economici"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Migranti - Salvini in Libia : “Hotspot nel sud del Paese”. Vicepremier di Tripoli : “Rifiutiamo categoricamente i campi” : Aveva anticipato la proposta via Twitter: “Hotspots dell’accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza posti ai confini a Sud della Libia per evitare che anche Tripoli diventi un imbuto, come Italia”. Poi l’ha ribadita durante l’incontro con il ministro dell’Interno Abdulsalam Ashour e durante la ...