meteoweb.eu

: Salute: psicologi del traffico, 'patente progressiva' per strade più sicure - GoSalute : Salute: psicologi del traffico, 'patente progressiva' per strade più sicure - PsicologiItalia : Migliorare la salute mentale sul posto di lavoro Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Journal of Occupational.… - sumshinejung : Scusate ma perche dovrebbero costare le visite dagli psicologi? La salute mentale è importante quanto quello fisico scherziamo -

(Di lunedì 25 giugno 2018) La patente è una delle conquiste più sognate dai ragazzi, per i quali però il ‘battesimo della strada‘ rischia di nascondere grosse insidie spesso legate all’inesperienza. E’ così che gli incidenti stradali restano la prima causa di morte fra i giovani, con la fascia 15-25 anni che dai dati appare la più critica. Per questo in alcuni Paesi è stato adottato il modello della formazione progressiva che accompagna il neopatentato nei primi anni di guida, verificando abilità e compatibilità con le norme prima di confermare l’acquisizione della patente. Si chiama ‘patente progressiva‘ e se ne parlerà domani 26 giugno all’università Cattolica di Milano. L’appuntamento è alle 9.30 per il seminario ‘Neopatentati: categoria a rischio?’, organizzato dall’Unità di ricerca ina delin collaborazione con Unasca, ...