Salute | il piercing alla lingua potrebbe aumentare il rischio di malattie dei denti

meteoweb.eu

: Attenzione ai piercing sulla lingua: aumenta il rischio di malattie a denti e gengive - giornaleladige : Attenzione ai piercing sulla lingua: aumenta il rischio di malattie a denti e gengive - DalloZoo : Buongiorno la scorsa notte ho fatto un sogno sulla povera salute del mio piercing voglio morire -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Due ricerche presentate al meeting della European Federation of Periodontology, concluso ad Amsterdam, hanno rilevato che isullaroildidei, come ad esempio la periodontite (l’infiammazione dei tessuti della bocca). Sono stati studiati 18 pazienti con ilo alle labbra: i ricercatori dell’università di Basilea hanno scoperto che 14 persone con quelloincorrevano in unmaggiore di sanguinamento delle gengive e recessione gengivale rispetto a coloro che avevano solo quello alle labbra. Bernard Loir, della clinica Parorthod-LN di Bruxelles, ha presentato i casi di due donne di 27 e 32 anni affette da periodontite e lesioni, che sono state associate proprio al. L'articolo: ilildidei...