Salute | Gb verso stop a energy drink per under 16

(Di lunedì 25 giugno 2018) La vendita di bevande energetiche ai minori di 16 anni potrebbe essere presto bandita nel Regno Unito, come passo per combattere l’obesità infantile. E in ristoranti e caffè appariranno dettagli calorici sui menu. Sono alcune delle proposte avanzate da Jeremy Hunt, il ministro dellabritannico, per arrivare a dimezzare il numero di bambini obesi entro il 2030. Inoltre, sono previste nuove restrizioni sulle pubblicità di cibi ricchi di sale o di zucchero destinati ai bambini, compreso un potenziale ‘coprifuoco’ fino alle 9 di sera per i prodotti meno sani, riporta l’Independent on line. Attualmente un bambino su tre in Gran Bretagna è obeso o sovrappeso nel momento in cui lascia la scuola primaria, e i bambini che vivono in aree svantaggiate hanno il doppio delle probabilità di essere colpiti dalla malattia, che rappresenta un peso crescente sul sistema ...