Salute | ecco il “cerotto naturale” che ci protegge dalle infezioni

Salute e moda - l’abbigliamento per ‘taglie forti’ può essere pericoloso : ecco lo studio : Molte sono le griffe di moda che hanno lanciato una loro linea dedicata alle donne e agli uomini curvy, le cosiddette collezioni ‘taglie forti’. Questo ha contribuito a promuovere un senso di positività e di innegabile bellezza anche con i propri chili in più. Tuttavia gli studiosi mettono in guardia: è stato rilevato che il successo delle linee per taglie forti ha avuto anche un risultato negativo, e cioè che alcuni, spesso molti, ...

Slime ritirato dal commercio dal Ministero della Salute : ecco quale è ritenuto tossico : Direttamente da un comunicato del Ministero della Salute è stato disposto il ritiro dal commercio di un tipo di Slime specifico, commercializzato come gioco per bambini. Si tratta di un prodotto tossico e dannoso per la Salute. Il provvedimento è stato lanciato per una tossicità legata alla gelatina del prodotto “BARREL-O-Slime EVERY NOISE PUTTY” a marca Every S.r.l. nella quale è stata riscontrata presenza di Boro e Cromo VI superiore ai ...

Slime per bimbi cancerogeno - il Ministero della Salute lo ritira dal commercio : ecco quale : l Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal commercio di un particolare tipo di Slime , venduto come gioco per bambini, pericoloso per la Salute e ritenuto tossico. Lo rende noto in un ...

Ecco gli effetti sulla Salute dei bambini della sostituzione del latte materno o di quello artificiale con bevande alternative : Un breve report pubblicato sulla rivista Acta Paediatrica sottolinea i pericoli legati alla sostituzione del latte materno o del latte artificiale per neonati con bevande non a base di latte prima del compimento di un anno di età. Un questionario elettronico inviato a 310 pediatri francesi ha identificato 34 bambini che hanno accusato complicazioni mediche tra il 2005 e il 2015 a causa del consumo di prodotti non a base di latte quando erano ...

Diabete : ecco come le diete vegetariane aiutano a migliorare la Salute : Le persone che soffrono di Diabete hanno una probabilità fino a 4 volte maggiore di morire a causa di malattie cardiovascolari rispetto a coloro che non hanno il Diabete. Ora i ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine hanno riesaminato 9 studi di controllo randomizzati che valutavano l’efficacia delle diete vegane e vegetariane per i pazienti affetti da Diabete. I risultati dimostrano che le diete vegetariane migliorano il ...

Salute : ecco come il disgusto ci tiene lontani da molte malattie : Insetti, sporco e naso che cola: immagini che danno un senso di disgusto e repulsione. E’ proprio questa sensazione – secondo gli scienziati Environmental Health Group della London School of Hygiene and Tropical Medicine – che per secoli ci ha tenuto lontano da molte malattie. “Il disgusto che proviamo per quello che vediamo ci ha protetto dall’avere contatti con persone, situazioni o luoghi potenzialmente ...

Livelli di vitamina D nei bambini : ecco alcuni effetti sulla Salute : Le bambine sono più forti se hanno alti Livelli di vitamina D, ma l’associazione non vale per i bambini. Sono questi i risultati di un nuovo studio dell’University of Southern Denmark condotto su 881 bambini di 5 anni. Secondo gli autori, le bambine con Livelli bassi di vitamina D avevano il 70% del rischio in più di avere un punteggio inferiore al 10% in un test di forza muscolare. Ma la cosa più sorprendente di questo studio è la mancata ...

Salute & dieta : ecco i sintomi del metabolismo lento - le abitudini che lo causano e i rimedi : Cos’è il metabolismo? Può essere lento? Quali sono i sintomi? E i rimedi? Innanzitutto è necessario precisare che il metabolismo si ricomprendono è l’insieme dei fenomeni biologici e delle reazioni chimiche che hanno luogo nelle cellule, si tratta di tutti quei processi/reazioni chimico fisiche che avvengono nell’organismo per ottenere molecole complesse a partire da quelle semplici o viceversa: se questo processo è lento la causa ...

Salute : ecco le 3 principali cause di malattie croniche e degenerative “che possono condurre anche a morte prematura” : Lo sport e l’attività fisica, oltre ad avere un alto valore sociale ed educativo, sono importanti strumenti di benessere, prevenzione e terapia di molte patologie; seguire uno stile di vita corretto è il modo migliore per preservare il nostro bene più prezioso, la Salute. È questo il tema della tavola rotonda “Sport e Sostenibilità” organizzata oggi da ConfAssociazioni Ambiente, in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Ambientale ...

Ecco come il mango può migliorare la Salute delle donne in post-menopausa : Un nuovo studio, condotto dall’Università della California, ha svelato gli effetti positivi del mango sulla salute delle donne in post-menopausa. Lo studio, che si basa su precedenti studi animali e cellulari, è il primo a dimostrare tali effetti sugli umani. I ricercatori sono arrivati alla conclusione che il mango può essere un frutto amico del cuore, in grado di svolgere un ruolo nella riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. Il ...

Ecco cosa rivelano le mani e le unghie sul nostro stato di Salute : Le nostre mani sono il nostro biglietto da visita, eseguono ogni giorno migliaia di movimenti ed attività, ma quanti si soffermano a osservarle per scoprire cosa hanno da rivelarci sul nostro stato di salute? cosa rivelano le mani sul nostro stato di salute Partendo dalle mani in generale, occorre prestare loro la massima attenzione e cura e conoscere tutti i possibili segnali potrebbero aiutarci a risolvere in tempo un problema. mani secche e ...

Salute - gli urologi : ecco la prima causa dell’impotenza : Obesità o sovrappeso, ipertensione, diabete di tipo 2, colesterolo alto. Sono questi cinque problemi che, insieme, vengono definiti sindrome metabolica. Le cui conseguenze sono sempre gravi, e molte riguardano l’apparato urogenitale. Dunque, disfunzione erettile e ipertrofia prostatica benigna, ma anche tumore della prostata, del rene e della vescica, aumentano con l’aumentare della presenza della sindrome metabolica. Il tema è ...

Dormire poco (o troppo) nuoce alla Salute : ecco quante ore di sonno proteggono da demenza e morte prematura : Uno studio giapponese, pubblicato su “Journal of the American Geriatrics Society” ha rilevato che Dormire troppo poco, ma anche troppo a lungo, nuoce alla salute: è emerso che un riposo troppo breve o eccessivamente a lungo è un fattore di rischio per demenza e morte prematura. Gli esperti sono giunti a questa conclusione studiando 1.517 adulti, seguiti per 10 anni: 294 hanno sviluppato una forma di demenza e 292 sono morti. In ...

Inquinamento : ecco come nuoce alla Salute dei pendolari e cosa dovremmo fare per limitare l’esposizione alle particelle nocive : Ciclisti e pedoni hanno il doppio delle probabilità di respirare e trattenere particelle pericolose nell’apparato respiratorio rispetto agli automobilisti. ecco i risultati di uno studio condotto da un team di ricercatori dell’University of Surrey e della North Carolina State University (NCSU), pubblicato su Nature, per comprendere come 4 tipi di pendolari – ciclisti, automobilisti, pedoni e passeggeri di bus – fossero influenzati da piccole ...