Salerno | allatta in ospedale il figlio e si suicida Ultime notizie | polemiche sulla

Neo-mamma di Salerno allatta figlio e poi si suicida : Tragedia nell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno: una giovane mamma di 26 anni si è uccisa dopo aver allattato il figlio. Da quanto si apprende, la donna si era recata al sesto piano del Reparto Tin per allattare il piccolo. Subito dopo è uscita dal reparto e ha aperto la finestra sul ballatoio per lanciarsi nel vuoto.Nell'area erano presenti anche altre persone ma nessuna è stata in grado di impedire ...