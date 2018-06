Sala | «Milan fuori dalle coppe? Sarebbe un’ingiustizia clamorosa»

Olimpiadi 2026 : Sala - meglio Milano : Anche se ovviamente "trattandosi di una decisone politica accetterò qualunque decisione del governo. Il buonsenso direbbe che abbiamo più possibilità noi. Se però si decidesse per Torino non farò ...

«Ricetta Milano» - in 10 mila a tavola. Il sindaco Sala : «Io l'anti Salvini» : «Benedetta sei tu milano perché dai voce a quelli che non hanno voce. Benedetta sei tu milano perché sei in grado di dare da mangiare a quelli che arrivano qui». Sulle migliaia e migliaia di persone , ...

'Milano batterà Salvini con idee e fatti' - Sala - : Milano, 23 giu. , askanews, 'Il mio atteggiamento personale non sarà di demonizzazione del ministro dell'Interno perché non è questo che mi interessa, lo voglio battere con le idee, dimostrando che a ...

Migranti - Sala : 'Sono l'anti-Salvini di Milano' : "Sono l'anti-Salvini a Milano, qui c'è un modello che può funzionare". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul modello di accoglienza della città. "La nostra proposta è quella di lavorare su un ...

Migranti - Sala alla tavola multietnica : “Io l’anti-Salvini a Milano. Basta con le sbruffonate - battiamolo con i fatti” : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si candida come l’anti-Salvini. Dalla tavolata multietnica organizzata al Parco Sempione dal Comune e dalle associazioni che credono nel modello Milano simbolo di integrazione, il primo cittadino si rivolge al ministro dell’Interno. “L’accoglienza è irrinunciabile, Basta con le sbruffonate”. L'articolo Migranti, Sala alla tavola multietnica: “Io l’anti-Salvini a Milano. ...

Migranti : Sala - accoglienza irrinunciabile per Milano : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – “Milano vuole essere partecipe e protagonista della scena internazionale, non con le sbruffonate, con atteggiamento sbagliati, ma con i fatti: l’accoglienza è irrinunciabile per noi come sono irrinunciabili regole, leggi e strumenti”. Così il sindaco Giuseppe Sala, in un passaggio del suo intervento alla manifestazione ‘Ricetta Milano” al parco Sempione, “Quindi come sindaco ...

STOP DIESEL A MILANO/ Perché Sala preferisce la politica dei divieti a quella degli incentivi? : Dopo l'annuncio del sindaco Sala che dal gennaio 2019 scatterà il blocco delle auto a gasolio, per la Regione Lombardia è meglio puntare su una politica di incentivi. PATRIZIA FELETIG(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:07:00 GMT)STOP DIESEL A MILANO/ La battaglia "per ricchi" con poche basi scientifiche, di F. OppedisanoMEZZI PUBBLICI GRATIS IN GERMANIA/ Per diminuire lo smog: sbagliato, anche per l'Italia, di R. Zucchetti

Sala : «Io fan di San Siro - spero che Milan e Inter trovino un accordo» : Il sindaco di Milano è tornato a parlare del futuro dello stadio, auspicando che Milan e Inter possano trovare un accordo sulla gestione dell'impianto. L'articolo Sala: «Io fan di San Siro, spero che Milan e Inter trovino un accordo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Smog : Sala - determinati su stop diesel a Milano : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Sullo stop alle auto diesel a Milano previsto a partire dal prossimo anno "la nostra determinazione c'è ed è totale, con la flessibilità di capire se possiamo concedere qualche permesso nel corso dell'anno. Però certamente indietro non torniamo". Lo ha detto il sindaco

Migranti : Sala - Salvini ospite gradito a tavolata multietnica a Milano : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, "se vuole venire, è sicuramente un ospite gradito" alla tavolata multietnica di sabato prossimo a Milano. E' quanto afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che spiega di non aver invitato "direttamente"

Milano : Sala a Salvini - città a centrodestra? Aspetta e spera : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - "Aspetta e spera". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto al segretario della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che aveva auspicato un ritorno del centrodestra a Palazzo Marino. "Io ho attribuito i giusti meriti ai sindaci di centrodestra che

Sala a Salvini : "Milano alla Lega? Aspetta e spera" : "C'è una cosa che a noi sta molto a cuore. La tutela dei bambini e che i bambini vadano a scuola. Purtroppo da questo punto di vista devo chiedere alle comunità rom di fare di più. E' insensato che ...