Sacra 2018 | oltre 40 eventi fino all' 8 luglio

Mondiali di Russia 2018 - la Colombia masSacra la Polonia : l’esplosione di gioia dei tifosi sudamericani di fronte ai maxi schermi [VIDEO] : La Colombia disintegra la Polonia e si gioca la partecipazione agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 nel prossimo match: la reazione dei tifosi ai tre gol dei sudamericani I tifosi Colombiani sono esplosi di gioia dopo il triplice fischio dell’arbitro che ha arbitrato Polonia-Colombia, conclusasi sul risultato di 3-0. Mina, Falcao e Cuadrado firmano le reti che portano al trionfo la Nazionale sudamericana ed i tifosi ...

Mondiali Russia 2018 – Calci e pugni allo stadio : tifoso croato masSacrato dagli argentini [VIDEO] : Scene raccapriccianti allo stadio ai Mondiali di Russia 2018: tifoso croato pestato dagli argentini durante Argentina-Croazia I Mondiali di Russia 2018 stanno regalando emozioni uniche ed imperdibili: anche senza l’Italia, gli appassionati di Calcio possono godersi un po’ di spettacolo, tra colpi di scena clamorosi e bellissime giocate in campo. Non è però tutto oro ciò che luccica: e anche ai Mondiali di Russia ecco spuntare qualche ...

Mondiali Russia 2018 – Vrsaljko masSacra l’Argentina : “piangevano come femminucce. Sampaoli? Ma che partite guarda…” : Nel post partita di Argentina-Croazia, Sime Vrsaljko ha rifilato una velenosa frecciatina ai danni della formazione sudamericana Nella serata di ieri l’Argentina è stata sconfitta con un netto 0-3 dalla Croazia, nel secondo turno dei Mondiali di Russia 2018. Sconfitta clamorosa, non solo per il punteggio, ma anche perchè il ko di ieri ha messo a nudo i limiti di una rosa che era partita come una delle favorite al successo finale, ma che si ...

Mondiali Russia 2018 – La furia degli ex! Ballack e Matthäus masSacrano la Germania : umiliato il ct Löw : Dopo il clamoroso ko contro il Messico, la Germania è stata bersagliata dalle critiche: gli ex Ballack e Matthäus non usano mezze misure Nel pomeriggio di ieri, la partita tra Germania e Messico ha visto il primo pronostico ribaltato dei Mondiali di Russia 2018. I tedeschi, favoritissimi alla vigilia, nonchè una delle formazioni candidate alla vittoria finale, sono stati sconfitti all’esordio dalla Tricolor con un gol di Lozano. Un ...

THE SacraMENT/ Su Rai 4 il film con Amy Seimetz e Joe Swanberg (oggi - 15 giugno 2018) : The SACRAMENT, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 15 giugno 2018. Nel cast: Amy Seimetz e Joe Swanberg, alla regia Ti West. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:17:00 GMT)

Equitazione - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Luigi Polesello in cerca di conSacrazione - il team azzurro può sorprendere : Due sole gare in programma per l’Equitazione a Tarragona (Spagna), in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018. Il Royal Polo Club Barcelona ospiterà tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno la prova individuale e la gara a squadre del salto ostacoli, mentre il dressage e il completo non saranno presenti nella competizione iberica. Tutto in tre giorni, dunque, e l’Italia ha deciso di puntare tutto su una squadra giovane ma pronta a a ...

Tennistavolo - Japan Open 2018 : arriva in casa la conSacrazione per il talentuoso Tomokazu Harimoto : Si è concluso il Japan Open di Tennistavolo, torneo dell’ITTF World Tour: arriva in casa la consacrazione per il talentuosissimo Tomokazu Harimoto, che, a neppure 15 anni, mette in bacheca un prestigioso trofeo. Festa degli atleti di casa completato dal successo, tra le donne, di Mima Ito. Nel doppio maschile successo dei sudcoreani Young-sik Jung e Sang-su Lee, mentre alla Cina vanno il torneo di doppio femminile, vinto da Yuting Gu e Zi ...

Roland Garros 2018 - la conSacrazione di Marco Cecchinato. Fabio Fognini non è più solo : Il Suzanne Lenglen oggi è stato teatro di un’impresa che nel tennis maschile italiano non accadeva da un po’. Dopo 7 anni, un azzurro raggiunge i quarti di finale del Roland Garros 2018 e non è l’estroso Fabio Fognini, ultimo a centrare questo obiettivo. Autore della prodezza è un ragazzo siciliano, cresciuto tantissimo in questo 2018, che a Parigi sta vivendo un sogno. Stiamo parlando di Marco Cecchinato che, nell’ottavo ...

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : un poker che lo conSacra definitivamente anche su strada : Il Giro d’Italia 2018 sta consacrando definitivamente Elia Viviani come un campione assoluto anche del ciclismo su strada. Il 29enne di Isola della Scala ha calato oggi il poker, conquistando il successo a Iseo e salendo così a quota quattro vittorie in questa edizione, dopo quelle di Tel Aviv, Eilat e Nervesa della Battaglia. Nelle volate di questo Giro, Viviani ha dimostrato una netta superiorità sugli avversari, confermando così i ...

Ciclismo femminile - Giro di California 2018 : Arlenis Sierra vince l’ultima tappa a Sacramento! Corsa a Katie Hall : La cubana Arlenis Sierra ha vinto in volata l’ultima tappa del Giro di California femminile 2018, breve Corsa a tappe di livello World Tour inserita nel calendario internazionale. Con soli 70 chilometri da percorrere e nessuna difficoltà altimetrica, la Corsa si è risolta con una volata di gruppo compatto in cui l’atleta dell’Astana Women’s Team si è fatta valere conquistando il primo successo World Tour dell’ancor ...

Festival di Cannes 2018/ L’albero degli zoccoli - una Palma d’oro alla concezione Sacra della vita : Oggi si chiude il Festival di Cannes 2018. La Palma d’oro, quarant’anni fa, venne assegnata al film di Ermanno Olmi, regista recentemente scomparso. MASSIMO BORDONI(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:11:00 GMT)The Man Who Killed Don Quixote/ Il film di Terry Gilliam pronto a diventare realtà a Cannes, di L. LocatelliERMANNO OLMI/ La ricerca di un abbraccio all'uomo nel suo cinema, di E. Rauco

Giro d’Italia 2018 : Simon Yates sotto esame. Vincere sullo Zoncolan per conSacrarsi fuoriclasse mondiale : L’abbiamo attesa a lungo. Domani, finalmente, il Giro d’Italia 2018 affronterà la sua 14esima tappa, con arrivo sul temuto Monte Zoncolan, l’antipasto ad una terza settimana durissima e decisiva per le sorti del Giro. Uno spartiacque, una giornata che potrebbe cambiare in maniera indelebile le sorti della Corsa Rosa, levando anche le ultime maschere ai favoriti della vigilia per capire quali possano essere realmente le forze in ...

Ballando con le stelle 2018/ Ivana Zazzaroni masSacra Giovanni Ciacci : "Quante ca***te sparate" : Ballando con le stelle 2018: in vista della finalissima, Ivan Zazzaroni massacra sui social Giovanni Ciacci che potrebbe strappare la vittoria a Gessica Notaro.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:54:00 GMT)

Canoa velocità - Coppa del Mondo 2018 : Carlo Tacchini per la definitiva conSacrazione : Arriva da due buoni quarti posti nelle gare più importanti della stagione: Carlo Tacchini nel 2017 ha conquistato due medaglie di legno agli Europei ed ai Mondiali senior di Canoa velocità nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il 22enne poliziotto verbanese si sta avvicinando anno dopo anno ai mostri sacri della disciplina. L’obiettivo dell’annata 2018 sarà proprio questo: cercare di raggiungere il tedesco Sebastian Brendel ed il ...