Sabatini | con l' Inter feroce delusione

Sampdoria - Sabatini : 'L'avventura con l'Inter una feroce delusione' : La variazione di alcune situazioni nel governo cinese hanno avuto ripercussioni anche nel mondo del calcio e nel gruppo Suning e c'è stata una certa confusione rispetto al progetto iniziale. A quel ...

Sabatini : 'Voglio l'Europa con la Samp' : 'Sono qua perché mi piace la sfida e per ripagare un debito che avevo con la Sampdoria: sette anni fa mi ero accordato con Riccardo Garrone però mi dovetti sottrarre, oggi ripago quel debito'. Walter ...

Sampdoria - Sabatini si presenta : l’obiettivo societario ed il motivo del contratto annuale : Walter Sabatini è entrato a far parte dello staff dirigenziale della Sampdoria, lavorerà al fianco di Osti per il calciomercato doriano “Ho scelto la Sampdoria per Giampaolo. Io credo in lui, lo conosco da quanto era allenatore ombra al Giulianova. E’ il valore aggiunto di questa società, è un demiurgo, l’uomo che forgerà l’idea di ciò che dovremmo essere. Lo considero molto vicino alla perfezione, uno dei migliori in ...

Sampdoria - Sabatini : ''Ero in debito con questo club. Qui per coltivare la mia utopia calcistica' : Una nuova, stimolante avventura al via, Walter Sabatini riparte dalla Sampdoria. Entusiasmo e tanta voglia di fare per l'ex dirigente di Roma e Inter, che si è presentato come nuovo responsabile dell'...

Pradè si congeda : 'Sabatini? Non gli servono i miei consigli' : Ieri Daniele Pradè si è congedato dal mondo Sampdoria con una conferenza stampa. 'Mi sembrava doveroso salutare voi e il popolo blucerchiato - le sue parole - vorrei ringraziare il presidente Ferrero ...

Milan - Mirabelli : 'Non difendo la poltrona'. Sabatini nega contatti : Ma oggi sia La Gazzetta dello Sport che il Corriere della Sera scrivono che il diretto interessato non ha affatto confermato, anzi ci sarebbe una smentita sul suo essersi proposto come nuovo uomo-...

