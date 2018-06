Russia 2018 | Marocco-Spagna 2-2 | clamoroso colpaccio degli iberici | strappano il primo

Mondiali 2018 - Uruguay-Portogallo e Spagna-Russia agli ottavi : L'errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo e il gol in extremis di Iago Aspas regalano alla Spagna il primo posto nel girone B L'articolo Mondiali 2018, Uruguay-Portogallo e Spagna-Russia agli ottavi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Russia 2018 - Marocco-Portogallo 1-1 : euro-gol di Quaresma con la trivela - pari su rigore e altissima tensione : Un solo punto per il Portogallo di Cristiano Ronaldo , che in quest'occasione non brilla e, anzi, sbaglia il rigore che avrebbe potuto congelare la partita. Con il Marocco è battaglia, sbloccata da un ...

Mondiali Russia 2018 : Spagna-Marocco 2-2 - giornata no per gli iberici - che chiudono comunque primi nel girone : Al Kaliningrad Stadium è andata in scena l’ultima partita del raggruppamento B dei Mondiali di calcio di Russia 2018: in campo Spagna e Marocco. Gli iberici, che dovevano assolutamente vincere per trovare la prima piazza nel girone, sono apparsi davvero in serata no e si sono dovuti accontentare di un pareggio per 2-2 che, comunque, con il contemporaneo pari tra Portogallo ed Iran, sta a significare ottavi di finale contro la Russia. Un ...

Spagna-Russia - Ottavi Mondiali 2018 : data - programma - orario e tv. Su che canale vederla : La Spagna ha ottenuto il primo posto nel Girone B all’ultimo respiro, agguantando il pari con il Marocco per 2-2 e, sfruttando l’1-1 tra Iran e Portogallo, ha scavalcato i lusitani in vetta al raggruppamento. I calciatori spagnoli hanno infatti siglato un gol in più rispetto ai portoghesi. Agli Ottavi li aspettano i padroni di casa della Russia, che hanno chiuso al secondo posto il Girone A: dopo aver battuto il goleada ...

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

SPAGNA E' QUALIFICATA AGLI OTTAVI/ Mondiali 2018 : la differenza reti beffa il Portogallo - ora la Russia : La SPAGNA va a caccia della qualificazione AGLI OTTAVI di finale: le Furie Rosse affrontano il Marocco - già eliminato - e hanno due risultati a disposizione per il passaggio del turno(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:53:00 GMT)

Tabellone Mondiali Russia 2018 : il quadro degli ottavi di finale : Tabellone Mondiali Russia 2018: il quadro degli ottavi di finale dopo le gare che questa sera hanno sancito il passaggio di Spagna e Portogallo al prossimo turno Tabellone Mondiali Russia 2018: il quadro degli ottavi di finale. Dopo Uruguay e Russia nel pomeriggio, questa sera anche Portogallo e Spagna hanno staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione. Le due squadre iberiche però non hanno avuto vita semplice questa sera, ...

Russia 2018 - problema muscolare per Douglas Costa : salterà Brasile-Serbia : Non si può dire che Tite sia fortunato per quanto riguarda la situazione infortuni del suo Brasile in questi Mondiali di Russia. Le condizioni di Neymar, dopo il lungo stop, lo hanno tenuto in apprensione per mesi. Poi l'infortunio a Dani Alves costretto a rinunciare alla kermesse iridata. Ora si ferma Douglas Costa il cui ingresso in campo era risultato decisivo nel match vinto 2-0 contro il Costarica [VIDEO]. Come se non bastasse, Tite ha gia' ...

Mondiali 2018 Russia - che gol di Quaresma all'Iran : la trivela è da applausi : Marchio di fabbrica, impossibile non riconoscerlo. Palla che gira, effetto pazzesco e rete che si gonfia. Protagonista? Ricardo Quaresma , chi sennò. Una trivela impressionante per bucare il muro dell'...

Mondiali Russia 2018 – La mano di Allah guida Beiranvand : parato il rigore di Cristiano Ronaldo - l’Iran è vivo [VIDEO] : Il portiere dell’Iran para il calcio di rigore a Cristiano Ronaldo: ad un passo dal ko l’estremo difensore Beiranvand tiene in partita la formazione medio orientale Dopo essere stato al centro di numerosi episodi complicati nel primo tempo, fra i quali un accenno di rissa con il proprio compagno, il portiere dell’Iran si riscatta alla grande nel secondo tempo. L’estremo difensore Beiranvand para il rigore a Cristiano ...

Mondiali Russia 2018 – Prima due papere - poi la litigata con il compagno : il portiere dell’Iran sull’orlo di una crisi di nervi [GALLERY] : Il portiere dell’Iran sente la pressione: l’estremo difensore Beiranvand Prima compie due clamorose uscite a vuoto, poi va faccia a faccia con il proprio compagno Portogallo e Iran si sfidano nell’ultima partita del girone del Girone-B con in palio la qualificazione. Una partita delicatissima, nella quale i giocatori dell’Iran, meno abituati dei portoghesi a certe pressioni, rischiano di crollare sotto il peso della ...

Mondiali Russia 2018 – Le sexy tifose spagnole e l’orso marocchino : lo spettacolo sugli spalti prima di Spagna-Marocco [GALLERY] : La Spagna ‘schiera’ le sue sexy tifose, il Marocco risponde con un omaggio ad Iniesta ed un orso davvero particolare: lo spettacolo del prepartita La Spagna si gioca la qualificazione agli ottavi contro il Marocco nella partita conclusiva del Gruppo-B: ecco lo spettacolo del prepartita fra sexy tifose, travestimenti bizzarri e tanti colori. L'articolo Mondiali Russia 2018 – Le sexy tifose spagnole e l’orso ...