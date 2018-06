Russia 2018 | le palle di Putin Nikolaj Starostin e Stalin Un segreto lungo 75 anni

Tabellone Mondiali Russia 2018 - il quadro degli ottavi di finale : Al termine del Gruppo A dei Mondiali di Russia 2018, comincia a delinearsi il Tabellone degli ottavi di finale Cala il sipario sul Gruppo A dei Mondiali di Russia 2018, l’Uruguay stende la Russia e si prende il primo posto, condannando i padroni di casa alla parte bassa del Tabellone. Nell’altro incontro, invece, Egitto e Arabia Saudita non vanno oltre l’1-1, chiudendo dunque con un punto ciascuno. Cominciano a questo punto a ...

Grazie ai suoi 45 anni e 6 mesi, Essam El Hadary è diventato il giocatore più anziano a giocare una Coppa del Mondo L'Egitto chiude oggi i suoi Mondiali di Russia 2018, ma si porta a casa un record storico. Grazie alla sua presenza in campo oggi contro l'Arabia Saudita, Essam El Hadary è diventato il giocatore più anziano a giocare una Coppa del Mondo. Grazie ai suoi 45 anni e 6 mesi, il portiere egiziano ha superato il primato

Si delinea il Tabellone degli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018: con la vittoria del Gruppo A, l'Uruguay tornerà in campo Sabato 30 Giugno contro la seconda del gruppo B, mentre la Russia giocherà il 1° luglio contro la vincitrice del gruppo con le due iberiche. Un incrocio molto pericoloso quello di stasera tra Spagna e Portogallo: detto che i portoghesi devono ancora qualificarsi e con l'Iran è un vero e proprio scontro

Nonostante la Francia sia a punteggio pieno nel Gruppo-C e con la qualificazione ormai in tasca, coach Deschamps tiene alta la concentrazione in vista dell'ultima gara del girone La Francia è prima nel Gruppo-C, a punteggio pieno, con due vittorie ottenute su Australia e Perù. I 'Bleu' però non perdono la concentrazione in vista della terza e ultima sfida del girone, quella che li vedrà opposti alla Danimarca con in palio il primato nel girone.

Mondiale 2018 Russia - la carica di Mascherano : 'Contro la Nigeria 40 milioni di argentini' : Argentina-Nigeria sarà una partita da dentro o fuori e l'albiceleste vuole arrivarci compatta nonostante tutto: la bufera su Sampaoli, l'identità di gioco pressoché assente, le voci su Messi. Così, ...

Akinfeev continua a sorprendere negativamente, prende gol sul suo palo da Suarez e l'Uruguay si appresta a prendersi il primato nel girone A L'Uruguay è in vantaggio per 2-0 sulla Russia ed anche in superiorità numerica, ipotecando di fatto già nel primo tempo della gara odierna il passaggio del turno da prima classificata. Un risultato importante per gli uruguayani che affronteranno così la seconda del girone B. In occasione della

Russia 2018 - tifosi cinesi vittime di una contraffazione di biglietti : Un nutrito gruppo di tifosi cinesi è rimasto vittima di una contraffazione di biglietti, venduti dall'agenzia Anji MSK per le gare dei Mondiali di Russia. L'articolo Russia 2018, tifosi cinesi vittime di una contraffazione di biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uruguay-Russia 2-0 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Uruguay-Russia, gruppo A Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali 2018 Russia - Marcelo sfotte Cristiano Ronaldo per il pizzetto : 'Ma che lavoro ti hanno fatto?' : Una barba che ha fatto discutere. Il nuovo look presentato da Cristiano Ronaldo in occasione dei Mondiali ha dato vita a un altro episodio nell'infinita saga che contrappone il campione portoghese al ...