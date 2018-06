Russia 2018 | esaurita la birra | l' Austria in soccorso

(Di lunedì 25 giugno 2018) Mondiali oltre ogni pronostico anche per quanto riguarda il consumo di. In, da giorni tanti bar e pub sono a secco e lamentano ritardi nei rifornimenti, r ora l'corre in aiuto: in ...

Mondiali 2018 - Uruguay da urlo : netto successo contro la Russia e primo posto del girone : Arabia Saudita all’ultimo respiro contro l’Egitto [FOTO e TABELLONE] : 1/25 AFP/LaPresse ... : 1/25 AFP/LaPresse ...

Pagelle Uruguay-Russia - Mondiali 2018 : 3-0. Suarez e Laxalt fanno ammattire i padroni di casa - con Smolnikov che rovina tutto : L’Uruguay non lascia scampo alla Russia con un netto 3-0 e vince a punteggio pieno il Girone A dei Mondiali di calcio di Russia 2018. La Celeste chiude la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Suarez, su punizione dal limite, e di Laxalt, gentilmente aiutato da una netta deviazione di Cheryshev. Il match, già in salita per i padroni di casa, è stato messo in ghiaccio dall’espulsione di Smolnikov al 36’pt. La ripresa ... : L’Uruguay non lascia scampo alla Russia con un netto 3-0 e vince a punteggio pieno il Girone A deidi calcio di Russia. La Celeste chiude la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di, su punizione dal limite, e di, gentilmente aiutato da una netta deviazione di Cheryshev. Il match, già in salita per idi, è stato messo in ghiaccio dall’espulsione dial 36’pt. La ripresa ...

Mondiali Russia 2018 - l’Uruguay si “prende” il girone A : Russia sconfitta e ridimensionata : Mondiali Russia 2018, Uruguay agli ottavi da prima classificata nel girone A, seconda la Russia davanti all’Arabia Saudita ed alla delusione Egitto Mondiali Russia 2018, finalmente i primi verdetti. Il girone A è ufficialmente terminato, con l’Uruguay che ha ottenuto il primato nonostante non stia convincendo sino in fondo. Oggi contro la Russia è arrivata una vittoria agevole per 3-0, condizionata dalle ‘solite’ sviste ... , Uruguay agli ottavi da prima classificata nelA, seconda ladavanti all’Arabia Saudita ed alla delusione Egitto, finalmente i primi verdetti. IlA è ufficialmente terminato, con l’Uruguay che ha ottenuto il primato nonostante non stia convincendo sino in fondo. Oggi contro laè arrivata una vittoria agevole per 3-0, condizionata dalle ‘solite’ sviste ...

Russia 2018 - Uruguay-Russia 3-0 : 17.53 L'Uruguay si mangia la Russia e chiude a punteggio pieno il girone A, mentre i padroni di casa passano per secondi. A Samara finisce 3-0 una partita mai in discussione, virtualmente chiusa dall' espulsione di Smolnikov al 36', quando la Celeste era già in doppio vantaggio. Apre Suarez direttamente su punizione al 10': Akinfeev si fa ingannare da due uruguaiani in barriera. Muslera salva sulla reazione di Cheryshev. Il raddoppio celeste ... : 17.53 L'Uruguay si mangia lae chiude a punteggio pieno il girone A, mentre i padroni di casa passano per secondi. A Samara finisce 3-0 una partita mai in discussione, virtualmente chiusa dall' espulsione di Smolnikov al 36', quando la Celeste era già in doppio vantaggio. Apre Suarez direttamente su punizione al 10': Akinfeev si fa ingannare da due uruguaiani in barriera. Muslera salva sulla reazione di Cheryshev. Il raddoppio celeste ...

Russia 2018 - le palle di Putin / Nikolaj Starostin e Stalin. Un segreto lungo 75 anni : Oggi day 12. Il sito Ruposters ricorda la vicenda del celebre Nikolaj Starostin, figura emblematica del calcio sovietico finito in un gulag e sopravvissuto (scomparirà nel 1996, a 94 anni). Il servizio di sicurezza Fsb ha declassificato solo parzialmente i dossier che riguardano lui e i suoi fratelli, pure loro calciatori molto famosi e “divulgatori di sport di massa nell’Urss”, accusati di complotto contro lo Stato e Stalin e di aver preparato ... : Oggi day 12. Il sito Ruposters ricorda la vicenda del celebre, figura emblematica del calcio sovietico finito in un gulag e sopravvissuto (scomparirà nel 1996, a 94). Il servizio di sicurezza Fsb ha declassificato solo parzialmente i dossier che riguardano lui e i suoi fratelli, pure loro calciatori molto famosi e “divulgatori di sport di massa nell’Urss”, accusati di complotto contro lo Stato e Stalin e di aver preparato ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 - il quadro degli ottavi di finale : Al termine del Gruppo A dei Mondiali di Russia 2018, comincia a delinearsi il Tabellone degli ottavi di finale Cala il sipario sul Gruppo A dei Mondiali di Russia 2018, l’Uruguay stende la Russia e si prende il primo posto, condannando i padroni di casa alla parte bassa del Tabellone. Nell’altro incontro, invece, Egitto e Arabia Saudita non vanno oltre l’1-1, chiudendo dunque con un punto ciascuno. Cominciano a questo punto a ... : Al termine del Gruppo A deidi, comincia a delinearsi ildiCala il sipario sul Gruppo A deidi, l’Uruguay stende lae si prende il primo posto, condannando i padroni di casa alla parte bassa del. Nell’altro incontro, invece, Egitto e Arabia Saudita non vanno oltre l’1-1, chiudendo dunque con un punto ciascuno. Cominciano a questo punto a ...