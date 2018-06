Rugby | il ranking mondiale aggiornato 25 giugno 2018 | Tonga corsara | l’Italia scende al

Rugby - il ranking mondiale aggiornato (18 giugno 2018) : l’Italia sale al 13° posto dopo la vittoria in Giappone : L’Italia del Rugby maschile fa un passo in avanti nella classifica mondiale dopo il successo di sabato scorso in Giappone: gli azzurri scavalcano Tonga portandosi al 13° posto in graduatoria. Sorride il Galles, che con la seconda vittoria in Argentina sale al terzo posto, alle spalle di Nuova Zelanda, prima, ed Irlanda, seconda. Ne fa le spese l’Australia, sconfitta proprio dall’Irlanda, che scende al quarto posto ed ora è ...

Rugby - passi avanti per l’Italia nel ranking mondiale : gli azzurri salgono in tredicesima posizione : L’ItalRugby ha guadagnato una posizione nel ranking mondiale, salendo al tredicesimo posto Rientrata oggi in patria dalla tournée estiva in Giappone, l’Italia di Conor O’Shea ha potuto registrare in giornata un passo avanti nel ranking internazionale di World Rugby, pubblicato come ogni lunedì sul sito di World Rugby, la federazione internazionale. Gli azzurri sono risaliti in tredicesima posizione (72.56 il rating) grazie al successo ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato (11 giugno). Salgono Australia e Fiji - scendono Inghilterra ed Argentina : I primi test match internazionali di Rugby del mese di giugno iniziano a modificare l’assetto del ranking mondiale: sono due le variazioni nella top 10 mondiale dopo il primo week end di sfide. L’Inghilterra, sconfitta dal Sudafrica, viene scavalcata dall’Australia, vittoriosa contro l’Irlanda, mentre le Fiji, vittoriose contro Samoa, scavalcano l’Argentina, sconfitta a domicilio dal Galles. L’Italia, ...

Rugby - l'Italia sfida il Giappone all'alba per tornare alla vittoria e risalire il ranking Diretta streaming : Vincere dopo un'astinenza di 8 mesi , Fiji a Catania, e risalire il derelitto ranking del Rugby mondiale che ci assegna il sottoscala del 14° gradino. C'è il Giappone , 11°, a ostacolare questi ...