Rudic | alla Pro Recco non potevo dire no

Pallanuoto : colpo di scena alla Pro Recco! Panchina affidata a Ratko Rudic : Svolta clamorosa nella società più titolata della Pallanuoto italiana. La Pro Recco, dopo aver esonerato Vladimir Vujasinovic in seguito alla dolorosa sconfitta in finale di Champions League di Genova con l’Olympiacos, ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione: si tratta di Ratko Rudic. Da molti giudicato il più forte coach della storia di questo sport, il croato, nato il 7 giugno del 1948 a Belgrado, ha vinto da allenatore ...