Roseanne Barr di “Pappa e ciccia” | ancora scuse dopo il tweet “Dio | sono pronta a

«Pappa e Ciccia» : Roseanne Barr si scusa ancora. Ma la Abc non la perdona : Le lacrime, poi le scuse. Roseanne Barr, i cui tweet razzisti hanno portato alla cancellazione di Pappa e Ciccia, ha fatto pubblica ammenda. «Non intendevo dire nulla di quello che è passato», ha detto, in un podcast registrato con il rabbino Shmuley Boteach, «Ma devo accettare il fatto che le mie esternazioni abbiano ferito altre persone. E questo, anche se involontario, non ha scuse. Non voglio scappare dalle mie responsabilità o inventare ...

Pappa e Ciccia - dopo il tweet razzista arriva lo spin off senza Roseanne Barr : dopo la cancellazione di Pappa e Ciccia a causa del tweet razzista della protagonista e creatrice della serie Roseanne Barr, la ABC ha ordinato la realizzazione di uno spin off provvisoriamente intitolato The Conenrs pronto a debuttare il prossimo autunno senza il coinvolgimento della protagonista e creatrice dello show che, come reso noto da una nota diramata dall’emittente televisiva, non riceverà alcun compenso né avrà alcun ...

ABC ordina The Conners - lo spinoff di Pappa e Ciccia senza la protagonista Roseanne Barr : La telenovela Roseanne si è finalmente conclusa.ABC ha ordinato ufficialmente The Conners (il titolo è ancora provvisorio) spinoff di Roseanne - Pappa e Ciccia che vedrà tornare tutti i protagonisti della serie tv originale tranne Roseanne Barr. La decisione è arrivata a meno di un mese della cancellazione della già ordinata seconda stagione revival di Roseanne, dopo il grande successo ottenuto dalla prima, la serie tv più vista nella ...

Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy contro il razzismo di Roseanne Barr di Pappa e Ciccia : “Ha avuto quel che merita” : Anche Ellen Pompeo di Grey's Anatomy si è pronunciata sul caso tv della settimana negli USA, la cancellazione di Pappa e Ciccia (titolo originale Roseanne) dopo i tweet razzisti della protagonista Roseanne Barr. La protagonista del medical drama si è complimentata con ABC, che trasmette Grey's Anatomy da 14 anni, per aver deciso l'immediata cancellazione della nuova serie dopo le uscite a dir poco infelici dell'attrice, aggiungendo che alla ...

Bastonare i populisti li rafforza : Trump sfrutta l’effetto Roseanne Barr : New York. Una legge non scritta della fenomenologia transoceanica sovran-populista può essere così enunciata: maggiore è lo zelo che si impiega per castigare errori e scivoloni, anche quelli espliciti e dichiarati, dei populisti, maggiore è il guadagno che questi ne ricavano in termini di consolidam

Il tweet razzista di Roseanne Barr e il giustizialismo di comodo dei social : Se siete appassionati di serie televisive, o se avete un account Twitter attivo (dove per attivo si intende che lo usiate davvero) probabilmente siete a conoscenza del terremoto che si è verificato ieri in casa Abc. Tutto è cominciato quando Roseanne Barr, ideatrice e protagonista della serie tv Pappa e Ciccia (il titolo originale porta il suo nome, Roseanne…), nota per essere una repubblicana convinta, e rappresentante di quell’America popolare ...

Roseanne Barr - tweet razzista dell’attrice : la Abc cancella il ramake di “Pappa e ciccia” : Un tweet razzista contro una consigliera dell’ex presidente americano Barack Obama, Valerie Jarrett, ha spinto la Abc a cancellare il ramake della celebre sit com americana Roseanna, in Italia “Pappa e Ciccia“. Autrice del tweet è proprio Roseanne Barr, protagonista della serie che porta il suo nome. La Barr, grande sostenitrice di Donald Trump, ha paragonato l’afroamericana Jarrett a una scimmia e ha poi pubblicato ...

Pappa e Ciccia - tweet razzista di Roseanne Barr : serie cancellata. Le reazioni : “Un gruppo politico islamico e il Pianeta delle scimmie hanno avuto una figlia” con questo tweet Roseanne Barr, l’attrice protagonista della sit-com Pappa e Ciccia (che negli Stati Uniti si intitola proprio Roseanne) ha paragonato Valerie Jarrett, ex consigliera di Obama e afro-americana, ad una scimmia. Senza troppi giri di parole una frase profondamente razzista che ha scatenato le reazioni della rete, ma soprattutto che ha ...

Battuta razzista di Roseanne Barr : ABC cancella “Pappa e Ciccia” : Indietro 30 maggio 2018 2018-05-30T09:32:06+00:00 ROMA – “Mi scuso con Valerie Jarrett e tutti gli americani, mi dispiace di aver fatto quella Battuta sulla sua politica e sul suo aspetto”.Non sono bastate le scuse di Roseanne Barr. La ABC ha deciso di cancellare la popolare sitcom “Pappa e Ciccia” (“Roseanne” in originale) dopo la Battuta […] L'articolo Battuta razzista di Roseanne Barr: ABC cancella “Pappa e Ciccia” proviene da NewsGo.

«Pappa e Ciccia» cancellato per un tweet razzista dell’ideatrice Roseanne Barr : Undici anni per tornare e pochi istanti per sparire. Il destino di Pappa e Ciccia, la popolare sitcom degli anni Ottanta tornata in onda proprio in questi mesi, è strettamente legato alla sua ideatrice e protagonista Roseanne Barr, colpevole di aver pesantemente insultato su Twitter l’ex consigliera di Barack Obama, Valerie Jarrett, definendola frutto «della Fratellanza musulmana e del Pianeta delle Scimmie». Scoppia il putiferio, Barr ...

ABC cancella Roseanne/Pappa e Ciccia dopo un tweet razzista di Roseanne Barr. Le reazioni (Aggiornamento) : Update 8:00 - Roseanne Barr torna a chiedere scusa e lo fa usando di nuovo Twitter, non avendo evidentemente chiuso il profilo come aveva annunciato. Barr chiede scusa e lo fa a suo modo: "Non dispiacetevi per me!! Voglio chiedere scusa alle centinaia di persone e ai meravigliosi sceneggiatori (tutti liberal) e ai talentuosi attori che hanno perso il lavoro per il mio stupido tweet." L'attrice ha anche aggiunto che non devono difenderla ...

