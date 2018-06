RomaDecide | al via bilancio partecipativo in Municipio VIII

romadailynews

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di lunedì 25 giugno 2018): al via sperimentazionein. Dal 25 giugno autocandidature dei cittadini per focus group, dal 3 luglio presentazione online di idee e progetti da realizzare nel territorio. A settembre votazione dei progetti migliori.: al via sperimentazioneinEntra nel vivo la sperimentazione delneldi Roma che ha l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella scelta di interventi e opere pubbliche da realizzare nel territorio. Il processoriguarda tutti i cittadini residenti o domiciliati nele coloro che svolgono in quel territorio un’attività di studio e/o lavoro. Sono tre le modalità di partecipazione alla decisione su come investire i 17 milioni di euro di risorse derivanti dall’accordo raggiunto tra Amministrazione capitolina e ...