Roma | visite mediche per Santon e Zaniolo

Calciomercato Roma - Pastore in città lunedì : martedì le visite mediche : Javier Pastore alla Roma, ormai, è un'operazione conclusa. Affare da 24 milioni di euro in totale, suddivisi in 20 milioni di euro cash e 4 milioni di euro di bonus al Paris Saint-Germain. Trattativa ...

Roma - visite mediche per Mirante : Roma - Antonio Mirante sta per prendersi la Roma . Il 34enne portiere ormai ex Bologna , ai rossoblù andrà in cambio Skorupski , è infatti giunto a Villa Stuart dove sono in corso le visite mediche di ...

Calciomercato : Roma - giovedì le visite di Pastore : Chiusa la trattativa con il Psg: ai parigini vanno 18 milioni di euro. Al Flaco quadriennale da 4 mln a stagione

Kluivert - visite concluse : ora la firma. Retroscena : a Roma grazie a papà e Totti. Mamma voleva la Premier : Ma da molto prima di quel giorno aveva fissato l'obiettivo, senza paura di volare troppo alto: "Diventare il più forte del mondo". Apprezzando Ronaldinho e seguendo il modello CR7. Caratteristiche? ...

Roma - visite mediche in corso per Justin Kluivert : poi l’ufficialità del colpo : Justin Kluivert è un nuovo calciatore della Roma, dopo le visite mediche di rito arriverà l’ufficialità dell’acquisto giallorosso visite mediche in corso per Justin Kluivert a Villa Stuart. Arrivato ieri sera da Amsterdam, l’ormai ex attaccante dell’Ajax si sta sottoponendo ai test medici di rito prima di firmare il nuovo contratto con la Roma. Una ventina di tifosi lo hanno atteso all’esterno della clinica Romana, ...

