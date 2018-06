Roma | Sequestrato deposito abusivo di 14 000 mq

Roma : Polizia in campo nomadi via Candoni. Sequestrato vero tesoro : Roma – Controlli in larga scala questa mattina al campo nomadi di via Candoni. La Polizia di Roma Capitale ha messo sotto sequestro un vero e proprio tesoro. Un rolex con diamanti, un Royal Oak e tanti altri altri orologi, per un totale di circa 30 mila euro. E ancora 20 mila euro in contanti e una grossa quantità di oggetti in oro. Questo il resoconto del sopralluogo avvenuto. In particolare nell’area del campo occupato dalle ...