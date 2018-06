Roma | ruba bici e cerca di salire su bus | fermato da poliziotto fuori servizio

Roma - ubriaco ruba furgone e causa incidente : fermato dalla polizia : durata pochi minuti la fuga di Z.A., un italiano di 49 anni, che ieri pomeriggio alle 17, alla guida di un Renault Kangoo ha provocato un incidente stradale in via Gregorio VII. Una pattuglia del XIII ...

Roma : Tenta di prelevare con carta rubata - arrestato : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato “Appio Nuovo” hanno notato nei pressi di un istituto bancario una persona che, durante il prelievo allo sportello, assumeva un atteggiamento guardingo. Sorpreso Prontamente fermato ed identificato un 41enne romeno. L’uomo e’ stato sorpreso nell’atto di riprendere dalla feritoia del bancomat una carta di credito di cui non era intestatario. Lo straniero ...

Roma : Pensionata derubata aiuta gli agenti a ritrovare ladri : Roma – Sono stati tre cittadini di origine romena a derubare un’anziana signora che aveva appena ritirato la pensione in un ufficio postale del Trullo. Un trio ben organizzato quello dei ladri, con compiti ben definiti. Cosi’ mentre uno la distraeva, l’altro le tagliava la borsa. E l’ultimo, fingendosi ipovedente, faceva la spesa per non dare nell’occhio. Accortasi del furto la donna, dopo esser risalita alla ...

Roma : Rubano borsa a titolare negozio - arrestati : Roma – Due cittadini peruviani, di 22 e 55 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro. Entrambi sono senza fissa dimora e con precedenti. L’accusa è di furto continuato aggravato in concorso. I Carabinieri sono intervenuti in un servizio mirato al contrasto dei reati contro il patrimonio. I ladri avevano appena derubato la titolare di un negozio. Sfilandole la borsa in un momento ...

Roma : “Ho una bomba” e ruba l’auto ad una ragazza - arrestato : Roma – “Ho una bomba”. Un cittadino statunitense ha così minacciato una ragazza.Che, alla vista dell’uomo fermo al centro della carreggiata non ha avuto altra scelta se non quella di fermarsi e lasciare al rapinatore l’auto, il portafogli e il cellulare. A soccorrerla e a chiamare il Commissariato di Albano sono stati i vigili urbani di Castel Gandolfo. L’auto del fuggitivo veniva intercettata poco dopo da una ...

Roma - nella carrozzeria la centrale di riciclaggio di auto e furgoni rubati : cinque arresti : Una centrale per il riciclaggio di auto rubate è stata scoperta dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno arrestato 5 persone. Una carrozzeria veniva utilizzata come base logistica del ...

Roma - fermato su auto rubata - nomade prende a calci e testate i carabinieri : Stava per mettersi al volante della 'propria' auto, in verità rubata. fermato, ha sferrato calci e pugni ai carabinieri. Un 25enne, nomade, è stato arrestato ieri sera dai militari della stazione Roma ...

Aruba annuncia un nuovo e grande data center campus nella Capitale : nascerà Hyper Cloud Data Center Roma : Aruba S.p.A., leader nei servizi di Data Center, Cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, annuncia la costruzione del suo nuovo Hyper Cloud Data Center a Roma. Il terreno acquistato da Aruba, sul quale sarà edificato il nuovo Data Center campus, si trova all’interno dell’area del Tecnopolo Tiburtino (Roma est). Il polo nato per volontà della Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Roma, ...

Roma - rubano la carrozzina a una donna affetta da sclerosi multipla : Roma, rubano la carrozzina a una donna affetta da sclerosi multipla Lo scooter speciale era parcheggiato fuori casa quando è stato portato via dai ladri. Lanciata una raccolta fondi per ricomprarlo Continua a leggere L'articolo Roma, rubano la carrozzina a una donna affetta da sclerosi multipla proviene da NewsGo.

Aruba sbarca a Roma con il nuovo Hyper Cloud Data Center : Roma, 5 giu. , askanews, Aruba punta su Roma. L'azienda che opera nei servizi di Data Center, Cloud, web hosting, e-mail, Pec e registrazione domini, costruirà il suo nuovo Hyper Cloud Data Center ...

All'ospedale San Camillo di Roma un uomo ha rubato lo smartphone a una donna che stava per partorire : È entrato senza autorizzazione nell'area riservata alle urgenze dell'ospedale San Camillo a Roma e ha rubato lo smartphone a una donna che si trovava in sala travaglio perché stava per partorire.L'uomo, un 25enne di Anzio con precedenti e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Bravetta.A dare l'allarme il personale dell'ospedale che ha contattato il 112. I carabinieri lo hanno bloccato e ...

Roma : Ruba a donna partoriente - arrestato : Roma – Ha deRubato una donna che stava per partorire, in attesa in sala travaglio. Intrucendosi senza autorizzazione nell’area riservata alle urgenze dell’ospedale San Camillo, in circonvallazione Gianicolense. E’ finito in manette un 25enne diAnzio, senza fissa dimora e con precedenti. E’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Bravetta. La dinamica dell’arresto Sono intervenuti immediatamente su ...

Roma : Picchiavano e derubavano coetanei - denunciata baby gang : Roma – Aggrediva e rapinava adolescenti nell’area tra piazza del Popolo, villa Borghese e piazzale Flaminio. Era una vera e propria baby gang. Quattro giovanissimi, tra i 14 e 16 anni, sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese. L’accusa è di rapina in concorso. La gang formata da due ragazze e due ragazzi Romani ha avvicinato un 14enne Romano, che era in compagnia di alcuni amici. ...

Roma : Ruba in appartamento - arrestato minorenne : Roma – Un nomade minorenne, già con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. L’accusa è di furto aggravato in concorso. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione di furto in atto, giunta al pronto intervento 112. Hanno bloccato il 16enne mentre fuggiva assieme ad un suo complice, che e’ invece riuscito a far perdere le proprie tracce. Bloccato dopo pochi metri, a seguito ...