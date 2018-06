Roma | Nomadi in strada contro gli sgomberi

Roma - rifiuti in fiamme in un campo nomadi : nube di fumo : Un grosso incendio di rifiuti è divampato nella tarda serata di ieri a ridosso di un campo nomadi a Roma. E’ accaduto intorno alle 22 in via Sebastiano Vinci, in zona Trionfale. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti e il supporto del carroschiuma, e la polizia. Non risultano feriti. Sull’area si è sollevata una grossa nube di fumo visibile anche nelle zone circostanti. I vigili del fuoco sono stati impegnati ...

Roma - polveriera a Tor Sapienza : ronde dei residenti contro i nomadi : Costretti a fare le sentinelle anche di notte per impedire che i rom occupino l'ex centro per immigrati di viale Giorgio Morandi. 'L'altra notte si è sfiorata la tragedia, questa è una polveriera' ...

Censimento rom - il capo dei nomadi di Roma ridicolizza la sinistra : 'L'idea di Salvini? Non c'è niente di male' : Alle polemiche isteriche sul dossier sui rom annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini , risponde direttamente il rappresentante delle comunità nomadi di Roma, Najo Adzovic . E la sua ...

Nomadi in tour da Romans d'Isonzo : Sono passati 54 anni ma loro sono ancora lì: 90 concerti all'anno in tutta la Penisola con una media annuale di 1.000.000 di spettatori che comprendono bambini, genitori e nonni, creando così quello ...

Sarà sui campi nomadi di Roma il primo scontro da Lega e Movimento 5 stelle? : Il Contratto rafforza, sulla carta, il ruolo di autonomia che va riconosciuto a Roma Capitale, e Raggi potrebbe approfittarne per non rinunciare ad una politica nei confronti dei nomadi che viene ...

Roma - rapinato in metro A da quattro donne nomadi : un arresto : stato strattonato, circondato e malmenato da quattro giovani donne di etnia rom che all'interno di un vagone della metropolitana della linea A - tratto tra Termini e Repubblica - lo hanno quindi ...

Roma - "bonus a chi adotta rom"/ L'idea della giunta Raggi per ricollocare i nomadi sgomberati dal campo River : Roma, "bonus a chi adotta rom": la nuova idea della giunta di Virginia Raggi per far fronte al problema della ricollocazione dei nomadi sgomberati dal campo River e non solo.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:53:00 GMT)

Bologna - furto a casa di Romano Prodi : identificate due donne nomadi : Due donne nomadi sono state identificate e sono sospettate come autrici del furto nella casa di Bologna di Romano Prodi, in via Gerusalemme, la sera del 20 aprile. Lo scrive il Resto del Carlino. Le ...

Roma : Polizia in campo nomadi via Candoni. Sequestrato vero tesoro : Roma – Controlli in larga scala questa mattina al campo nomadi di via Candoni. La Polizia di Roma Capitale ha messo sotto sequestro un vero e proprio tesoro. Un rolex con diamanti, un Royal Oak e tanti altri altri orologi, per un totale di circa 30 mila euro. E ancora 20 mila euro in contanti e una grossa quantità di oggetti in oro. Questo il resoconto del sopralluogo avvenuto. In particolare nell’area del campo occupato dalle ...

Roma - operazione in campo nomadi : sequestrate armi e mazze : Roma, operazione in campo nomadi: sequestrate armi e mazze Roma, operazione in campo nomadi: sequestrate armi e mazze Continua a leggere L'articolo Roma, operazione in campo nomadi: sequestrate armi e mazze proviene da NewsGo.