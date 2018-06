Roma | nel Municipio III vince il Pd con il “modello Zingaretti” | Caudo | ex assessore di

Fumettista horror uccide la fidanzata nel modo descritto in uno dei suoi Romanzi : Blake Leibel è il figlio di un magnate dell’edilizia canadese ma anche un autore di romanzi horror a fumetti. E un assassino: nel maggio 2016, Blake ha infatti ammazzato la sua fidanzata, Iana Kasian, seguendo in modo meticoloso la trama di un suo libro del 2010. Un orrore, lo stesso descritto nei suoi fumetti, in particolare in uno dal titolo “Syndrome”: secondo quanto riportato dal Messaggero, la ragazza di 30 anni è stata ...

Maltempo a Rimini - serie di trombe d'aria nel giro di pochi minuti sulla riviera Romagnola : Una serie di trombe d'aria, tra cui alcune di notevoli dimensioni, hanno interessato nella mattinata di lunedì l'intera costa romagnola. Il fenomeno atmosferico si è originato in mare ma fa parte di ondata di Maltempo che ha colpito la zona costringendo molti vacanzieri a cercare riparo da pioggia e vento forte.Continua a leggere

Roma - Festa in piazza del Campidoglio per gli 80 anni di Edoardo Vianello : Roma rende omaggio ad uno dei suoi più illustri concittadini. Per gli 80 anni di Edoardo Vianello grande Festa nella piazza del Campidoglio. Il cantautore ha iniziato a cantare i suoi successi ...

Croazia - la terra dello sport! Calcio - basket e tennis : eccellenza nel DNA balcanico di una nazione grande quanto Roma e Milano : L’Italia dovrebbe prendere spunto dalla Croazia, esempio in ambito sportivo, nonostante sia un paese minuscolo in confronto al nostro La Croazia è la nazione dello sport. Negli ultimi giorni, questo piccolo scorcio di terra che si affaccia sul Mare Adriatico, è tornato alla ribalta in ambito sportivo, con alcune imprese davvero degne di nota. Dapprima il massacro all’Argentina ai Mondiali di Russia 2018, poi la vittoria di Coric ad ...

Calciomercato Roma : arriva nella Capitale Pastore : Calciomercato– Comincerà oggi la nuova avventura di Javier Pastore a Roma. Il ‘Flaco’ agentino sbarcherà in città all’aeroporto di Ciampino alle 17:45, mercoledì sosterrà le viste mediche e poi firmerà a Trigoria il contratto che lo legherà al club giallorosso per le prossime quattro stagioni. L’ormai ex giocatore del Psg non sarà il solo però a firmare per la Roma visto che domani toccherà al duo Santon-Zaniolo. I due ex interisti ...

Roma - nel viavai potrebbe finirci Manolas : Roma - Tra Fiumicino, Villa Stuart e Trigoria in queste ore ci sarà parecchio traffico. Oggi, infatti, è il turno delle visite mediche per Zaniolo e Santon che ieri sono sbarcati a Roma mentre ...

Mondiali di Russia 2018 – Quando il calcio diventa Romantico : una dolce proposta di matrimonio nell’intervallo di Polonia-Colombia [VIDEO] : Le chiede di sposarlo, il sì arriva nell’intervallo del match dei Mondiali di Russia 2018 tra Polonia e Colombia: la dolce proposta di matrimonio Durante la partita dei Mondiali di Russia 2018 tra Colombia e Polonia, che ha visto trionfare la squadra sudamericana, si è assistito ad una proposta di matrimonio. Sugli spalti della Kazan Arena, il tifoso colombiano Oscar Bonilla ha chiesto la mano della sua fidanzata Maria Alejandra Gutierrez ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurro sbiadito nella greco-Romana - cinque italiani eliminati al primo turno : L’Italia non sfonda nella Lotta greco-romana in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona, in Spagna. I cinque azzurri in gara sono stati tutti eliminati al primo turno e sono rimasti ai margini della zona medaglie, che coinvolgerà gli atleti impegnati nelle finali di domani. Il primo a cedere il passo è stato Ignazio Sanfilippo, che ha perso 8-0 contro il francese Ozay Yasun nel primo incontro della categoria -67 kg. Non è ...

Roma - Atac inserisce i tornelli nei bus : Adesso sarà impossibile entrare senza biglietto : Roma, Atac inserisce i tornelli nei bus: Adesso sarà impossibile entrare senza biglietto tornelli in entrata sugli autobus di Roma e ingresso solo dalla porta… L'articolo Roma, Atac inserisce i tornelli nei bus: Adesso sarà impossibile entrare senza biglietto proviene da Essere-Informati.it.

Libri - una maternità vera nel Romanzo 'Cattiva' di Rossella Milone : Non c’è un filo di retorica, non c’è compiacimento, non c’è ipocrisia. C’è la verità, nella sua crudezza. Una donna che diventa madre, una figlia, un marito, due nonni e una vicina di casa un po’ impicciona e un po’ giudicante. Sono gli ingredienti di “Cattiva”, romanzo di Rossella Milone, pubblicato da Einaudi. L’autrice napoletana ha scritto un libro sulla maternità che piace perché non è melenso, non è artificiale. È una maternità vera quella ...

Roma - Atac sperimenta i tornelli nei bus sul “modello Londra” : sarà impossibile entrare senza biglietto : tornelli in entrata sugli autobus di Roma e ingresso solo dalla porta anteriore. La Capitale prova a sperimentare il “modello Londra”, nel tentativo di abbattere il tasso di evasione sui mezzi di superficie, che viaggia intorno al 40%. Per farlo, Atac ha messo in strada da due settimane una vettura con un tornello in entrata, prima sulla linea periferica 669, poi sulla “navetta” 51 e, da lunedì, sulla centralissima linea 62, che dalla Stazione ...

Roma-Nainggolan - addio nel buio : ROMA - Tutto è finito senza squilli di tromba. Senza abbracci e pacche sulle spalle. Il rapporto tormentato, sofferto, alla fine diventato addirittura teso tra la Roma e Nainggolan si è concluso con ...

Roma - rifiuti a fuoco nel campo rom di Monte Mario : nube di fumo e paura : Ancora un incendio al campo rom di Monte Mario. Ancora rifiuti bruciati con una grossa nube nere che si è alzata dalla baraccolpoli. Dalle ore 22 in via Sebastiano Vinci, tre squadre dei vigili del ...