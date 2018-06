Roma | Investiti da moto | donna in codice rosso

romadailynews

(Di lunedì 25 giugno 2018)– Grave incidente stradale nella Capitale. E’ avvenuto questa mattina in via Monfortani 51, in zona Montemario. Il bilancio è di due persone investite. L’episodio si e’ verificato intorno alle 8.30. La situazione Ad essereda unasono state due persone, un uomo e una. Entrambi si trovavano a passare all’altezza della pista ciclabile. Grave la, finita inal Policlinico Gemelli. Ferito inlieve l’uomo che e’ stato soccorso inverde. L'articolodainproviene daDailyNews.