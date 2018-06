Roma | Festa in piazza del Campidoglio per gli 80 anni di Edoardo Vianello

L'imbarazzante video postato da Roma Capitale per la Festa della Musica : Ieri, 21 giugno, è stato il giorno della “Festa della Musica di Roma”. Se non ve ne siete accorti probabilmente eravate sulla panchina di piazza Caterina Sforza, intorno alle 16, a battere svogliatamente i piedini fuori tempo, su...

Notte Celeste. I centri termali dell'Emilia-Romagna fanno festa con tante iniziative : C'è solo l'imbarazzo della scelta tra le tante proposte del programma: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene 'celesti', tour in e-bike e percorsi di ...

Brisighella Romantica. Notte d'amore per la manifestazione nazionale dei Borghi più belli d'Italia : ... suoni e atmosfere lente che accoglieranno i visitatori con le prelibatezze degli ottimi ristoratori locali in versione en plain air nel borgo storico, tra piccoli concerti, spettacoli e scenografie ...

La Roma vara il codice del tifoso : no a insulti e manifestazioni razziste anche sui social : A partire dalla prossima stagione la Roma adotterà un regolamento rivolto ai propri tifosi seguendo così le nuove norme della giustizia sportiva della Figc introdotte in seguito alla firma del ...

Spari alla festa contro il Dj a Roma - denunciato un 88enne per omessa custodia di armi : Due Spari, poi il panico: è successo a Roma tra venerdì e sabato in un'area del Centro Storico concessa per una festa privata. Siamo in via San Teodoro a due passi dal Palatino...

Festa della Musica : Roma omaggia Edoardo Vianello : Roma – L’edizione 2018 della Festa della Musica di Roma, che si svolge domani giovedì 21 giugno dalle 16 alle 24 in tutta la città, è caratterizzata da un grande incremento delle adesioni e soprattutto da una aumentata partecipazione dei cittadini. Sono infatti moltiplicati, rispetto allo scorso anno, i concerti spontanei di artisti, studenti, gruppi Musicali, cori, solisti, professionisti e soprattutto amatori. Insieme agli eventi ...

Festa Cinema Roma celebrerà Scorsese : 16.46 La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma (18-28 ottobre) celebra Martin Scorsese,uno dei più grandi cineasti della storia della settima arte, assegnandogli il Premio alla Carriera. Lo annuncia il direttore artistico Antonio Monda in accordo con Laura Delli Colli,alla guida della Fondazione Cinema per Roma. A consegnare il riconoscimento al maestro,autore di capolavori,quali: Mean Streets,Taxi Driver,Toro Scatenato, Gangs ...

Roma - un'esplosione di colori e musica per la festa più 'arcobaleno' dell'anno : un'esplosione di musica e colori all'Ex Dogana per l'Holi Dance Festival, il caleidoscopico format che missa la tradizione indiana con l'approccio occidentale agli eventi dance. Dalle tre del ...

Video e scaletta della festa di Fabrizio Moro all’Olimpico di Roma - duetti con Ermal Meta - Ultimo e Mannoia e il ricordo di Cucchi : Il debutto di Fabrizio Moro all'Olimpico di Roma sabato 16 giugno ha avuto il sapore della festa misto alla commozione e alla gratitudine per un traguardo che solo qualche anno fa non sarebbe sembrato così a portata di mano e che invece oggi è il coronamento di una carriera fatta di piccoli grandi passi, di cura artigianale di ogni progetto, di dedizione estrema alla musica. L'ex ragazzo di San Basilio e Setteville è arrivato sul palco Romano ...

Con Marcello Fonte - al via la Festa teatrale dell'intercultura Roma Città Mondo : Al via oggi Roma Città Mondo, Festa teatrale dell'intercultura, dieci giorni di attività per favorire snodi, punti di contatto e di incontro, con un programma di spettacoli e laboratori ad ingresso ...

Roma - a Citta’ dei Ragazzi festa dedicata ai mestieri e sapori : Indietro 16 giugno 2018 2018-06-16T14:58:23+00:00 Roma – Tra enogastronomia, musica, partecipazione e solidarieta’ la Citta’ dei Ragazzi di Roma apre le sue porte al territorio. Il 17 giugno l’invito e’ aperto a tutti: giovani, adulti, famiglie, bambini. ‘La Citta’ dei Ragazzi: i suoi mestieri e i suoi sapori’ e’ il titolo dell’evento che si terra’ […] L'articolo Roma, a Citta’ dei Ragazzi festa dedicata ai mestieri e sapori proviene da ...