Roma | ‘Appia Self-portrait’ da mercoledì 27 giugno

(Di lunedì 25 giugno 2018)– Doppio appuntamento al Parco archeologico dell’Appia antica, a27alle 11.30 il sito diretto da Rita Paris presenta il completamento del restauro del Casale di Santa Maria Nova. Che per l’occasione apre le porte al pubblico, inaugurando una mostra fotografica. Dal 27al 30 settembre 2018, infatti, le sale e il giardino dell’antica dimora – confinante con Villa dei Quintili e immersa in un paesaggio di straordinaria bellezza – ospitano ‘Appia-portrait. Il mito dell’Appia nella fotografia d’autore’, a cura di Rita Paris. Con Nunzio Giustozzi, Bartolomeo Mazzotta, Ilaria Sgarbozza e promossa dal Parco archeologico dell’Appia antica in collaborazione con Electa. Foto storiche si alternano a istantanee di rinomati fotografi del Novecento. Da Elliott Erwitt a Milton Gendel, da Pasquale ...