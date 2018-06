Roma | AMA | pulizia strade con divieti di sosta

WIND SUMMER FESTIVAL 2018 - Roma/ Scaletta cantanti - info streaming e diretta : Irama ed Ermal Meta (22 giugno) : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, ROMA: Scaletta cantanti, info streaming e diretta sui social. L'evento dell'estate in scena a Piazza del Popolo a ROMA (Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:35:00 GMT)

Groupama - recruiting day il 26 giugno a Roma : Roma, 22 giu. , askanews, Groupama Assicurazioni annuncia il lancio, 'in linea con il suo posizionamento di player leader nell'innovazione e vicino alle giovani generazioni', di una importante ...

Wind Summer Festival 2018 - Roma/ Riki e Irama tra i cantanti in gara oggi : ecco cosa vedremo (22 giugno) : L'estate si apre con il Wind Summer Festival al via oggi, 22 giugno, a Roma per un totale di quattro serate che andranno in onda a luglio su Canale 5 e che proclamerà la canzone dell'estate(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 14:13:00 GMT)

Roma : Ama - rimosse 110 tonnellate di rifiuti : Roma – Su richiesta del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, squadre specializzate hanno completato 2 interventi di rimozione di rifiuti. Si tratta di rifiuti abbandonati illecitamente presso l’area di Viadotti dei Presidenti (III municipio) e nelle vie limitrofe al campo nomadi di via Salviati/via Sansoni (IV municipio). Complessivamente, sono state rimosse e avviate presso i centri di trattamento/recupero 113 tonnellate di ...

Diretta / Atalanta Roma Under 17 (risultato live 2-2) streaming video Rai.tv : Traorè chiama Silipo risponde! : Diretta Roma Atalanta Under 17, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Finale scudetto degli Allievi professionisti, si gioca a Ravenna(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 22:14:00 GMT)

Roma - stop sciopero Ama 2 luglio/ I motivi della Commissione di garanzia - Raggi contro "scrocconi" dei rifiuti : Roma, stop sciopero Ama 2 luglio: la decisione della Commissione di garanzia in una lettera ai sindacati. La Raggi intanto contro gli "scocconi" dei rifiuti.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Amici 17 : Irama registra i primi sold out del 'Plume Tour' - raddoppiano i concerti di Roma e Milano : Il nuovo album del vincitore del talent resta al primo posto in classifica e si aggiudica il disco d’oro.

Roma - un tesoro chiamato Alisson : con la cessione plusvalenza record : In caso di cessione del brasiliano per 60/65 milioni la Roma realizzerebbe la plusvalenza più alta della sua storia L'articolo Roma, un tesoro chiamato Alisson: con la cessione plusvalenza record è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - suicida l'amazzone Consuelo Palmerini : Top stories L'indagine è condotta con riserbo, ma si sa che sono stati sentiti amici e familiari della donna che era nota nel mondo dello sport e fra l'alta società Romana. Si cerca di capire come ...

Roma - suicida l’amazzone Consuelo Palmerini : Nessun biglietto d’addio in auto e nemmeno in casa. È un mistero la morte di Consuelo Palmerini, ex campionessa azzurra di equitazione, che si è tolta la vita a Roma ieri lanciandosi da un viadotto. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la sua auto è stata trovata parcheggiata all’inizio del cavalcavia sulla via Veientana che passa sopra la Cassia bis. Era all’altezza dello svincolo per Prima Porta e Castel de’ Ceveri. La donna, 46 anni, ...

Inter : Spalletti chiama Nainggolan - possibile trattativa con la Roma (RUMORS) : L’Inter pare intenzionata a volere portare a Milano Radja Nainggolan della Roma. La decisione probabilmente é frutto delle complicazioni nell’affare Rafinha, sempre più difficile da strappare al Barcellona. La strada sembra tortuosa per via delle richieste dei blaugrana ed è proprio per questo che potrebbero aprirsi le porte per arrivare al sogno di Luciano Spalletti. L’Inter tentera' fino alla fine di trattenere Rafinha, ma nel caso la ...

Roma. Trentenne muore in una mansarda in fiamme in via Sciamamma : Tragedia in una mansarda in fiamme a Monte Mario. Un uomo di 36 anni è rimasto in trappola nell’appartamento in

Terremoto Amatrice - 120 Romani indagati : residenze false per incassare i contributi : Hanno ricevuto i contributi per le vittime del Terremoto di Amatrice senza averne diritto e, in alcuni casi, hanno cambiato la residenza per far figurare l'abitazione danneggiata come prima casa: per ...