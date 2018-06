Roma - al Museo Leonardo Da Vinci il dipinto più antico di Leonardo : Roma, 25 giu. , askanews, - Il Museo Leonardo Da Vinci Experience di Via della Conciliazione a Roma ospiterà in esclusiva mondiale l'unico esemplare riprodotto dell'Arcangelo Gabriele di Leonardo Da ...

Al Museo di Roma in Trastevere in corso Fotoleggendo 2018 : Inaugura oggi, venerdì 22 giugno, la mostra di Sylvia Plachy che si tiene al Museo di Roma in Trastevere dal

Saluto Romano al Liceo Socrate di Roma - la comunità ebraica : "Invitiamo i ragazzi al museo" : "La mia vicinanza agli studenti del Liceo Socrate di Roma che con coraggio hanno preso una posizione netta contro la decisione della loro preside di ritenere goliardico e d'intento giocoso la foto con i saluti Romani: se la preside è d'accordo saremo ben felici di ricevere gli studenti in visita al Museo Ebraico di Roma per spiegare ai ragazzi cosa rappresenti quel Saluto nella coscienza civile del nostro Paese e perché non ...

A Roma - Tutte le auto del Museo della Motorizzazione Militare - FOTO GALLERY : Il Museo Storico della Motorizzazione Militare di Roma è uno dei più ricchi in Europa tra quelli dedicati ai mezzi a motore: sono ben 205 gli esemplari esposti tra auto, autocarri civili e militari depoca, nonché motocicli e mezzi cingolati, blindati e corazzati. Senza dimenticare particolari meccanici e una vasta documentazione FOTOgrafica. Nel giorno della parata del 2 giugno, abbiamo raccolto nella nostra GALLERY una selezione dei ...

Ugo Mattei e Tomaso Montanari - Roma - Teatro Valle : c'era il bene comune ora c'è un museo : Chiunque poteva accedere a spettacoli anche di altissima qualità e perfino a produzioni autonome tanto rilevanti da aver ricevuto, fra i vari riconoscimenti internazionali, anche il prestigioso ...

Roma. La Raggi ha inaugurato la stazione museo della metro C : “Una giornata storica per Roma e per l’Italia”. Sono le parole del sindaco Virginia Raggi all’inaugurazione della stazione di San

Roma - inaugurata la stazione-museo sulla Metro C. Raggi : “La città inizia a correre verso il futuro” : “Ringrazio i sindaci precedenti che hanno visto nascere questa Metropolitana. Abbiamo sbloccato i lavori che erano fermi e ora iniziamo a correre. I cittadini ci chiedono di arrivare fino a piazzale Clodio ma noi vorremmo arrivare fino alla Farnesina“. Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi nel corso della conferenza stampa per l’inaugurazione della stazione San Giovanni della Metro C. “L’Italia di cui Roma ...

Mostra fotografica e multimediale fino al 2 settembre al Museo di Roma in Trastevere : In occasione del 50° anniversario del 1968 è stata allestita, al Museo di Roma in Trastevere, la grande Mostra fotografica

Il 12 maggio a Roma apre la fermata S.Giovanni della metro C. Raggi : "Stazione museo - ce la invidieranno" : La fermata San Giovanni della linea C della metropolitana di Roma aprirà sabato 12 maggio. "Roma e l'Italia riprendono a correre, apriamo finalmente la fermata San Giovanni della linea C e in questo modo una parte importante della periferia verrà messa in contatto con il centro", ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa. "È una stazione museo, solo Roma la avrà, ce la ...

Al Museo di Roma in Trastevere la Babele contemporanea : Il Museo di Roma in Trastevere ospita fino al 17 giugno prossimo “Babele”, 30 opere dell’artista argentina Gloria Argelés, realizzate

Al Museo di Roma Trastevere la mostra Babele di Gloria Argele´s : Al Museo di Roma in Trastevere si tiene la mostra dell’artista argentina Gloria Argelés, dal titolo Babele. Dal 20 aprile al 17 giugno 2018 si possono ammirare trenta opere realizzate tra il 2000 e il 2018, composte con tecniche miste, dal legno alla rete metallica, con rilievi in carta e fasci di ombra. Sono infatti le oscurità della luce a restituire il senso dei suoi lavori, perché il metallo con la propria zona buia appesa al muro rimodella ...