Roma | a stazione Trastevere tornerà ordine | via automobili

Roma : Stazione Tibus - 51enne arrestato per tentato omicidio : Roma – Un Romano di 51 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli. L’accusa è di tentato omicidio. L’uomo ha ferito con violenza e ripetuti fendenti alla schiena un altro Romano di 42 anni. Questo è accaduto presso la Stazione Tibus, ieri sera verso le 22. I due hanno litigato per futili motivi inerenti lo stazionamento presso la citata area di transito. Entrambi, infatti, si guadagnano da vivere ...

Brisighella Romantica. Notte d'amore per la manifestazione nazionale dei Borghi più belli d'Italia : ... suoni e atmosfere lente che accoglieranno i visitatori con le prelibatezze degli ottimi ristoratori locali in versione en plain air nel borgo storico, tra piccoli concerti, spettacoli e scenografie ...

Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in Regione 2018 : date - luoghi e programma della manifestazione : Arriva a Roma la nuova edizione de “Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in Regione”, iniziativa realizzata grazie al contributo della Regione Lazio. Vi forniremo info, date e luoghi della manifestazione. Torna anche quest’anno la storica rassegna che porta i film di Cannes a Roma, permettendo al pubblico di Roma, Trevignano e Latina di assistere alla visione in anteprima di alcunidei film più importanti della nota kermesse francese. L’evento, ...

Gay Pride - migliaia in piazza a Roma per la “resistenza arcobaleno”. Manifestazione anche a Trento – FOTO : Nella Capitale migliaia di persone in piazza per il Roma Pride 2018, quest’anno nel segno della “Liberazione continua”, ispirato dai valori della Resistenza e della Costituzione. La parata dell’orgoglio Lgbtqi sfila da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto. Dietro al carro di testa – la “Brigata arcobaleno” – spiccano quelli del Circolo “Mario Mieli” con le bandiere ...

Roma : chiusa stazione metropolitana metro A per guasto elettrico : Roma: i treni transitano senza fermarsi Roma – stazione della metro A a Barberini è stata momentaneamente chiusa. I treni transitano senza fermarsi. La causa, secondo quanto si legge su @infoatac, sarebbe un problema alla rete elettrica Acea. L'articolo Roma: chiusa stazione metropolitana metro A per guasto elettrico proviene da RomaDailyNews.

Roma : fumo avvolge autobus a stazione Cornelia. Antincendio in azione : Roma: l’incidente alle 7.30 di stamattina Roma – fumo bianco questa mattina alle ore 7.30 circa su un bus Atac della linea 791 fermo al capolinea di Cornelia. Di seguito le parole di Micaela Quintavalle. La sindacalista ha così scritto su Facebook: “Parte l’Antincendio autobus salvo. Un altro bus indisponibile per i cittadini”. L'articolo Roma: fumo avvolge autobus a stazione Cornelia. Antincendio in azione proviene ...

Conte rompe l'imbarazzante silenzio su Sacko : "Servono percorsi di legalità". Braccianti pronti a manifestazione a Roma : L'unica standing ovation bipartisan del discorso programmativoco del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivata quando il professore a capo del governo gialloverde ha chiesto un applauso ...

MANIFESTAZIONE M5S A Roma/ Diretta streaming video - Grillo suona la campanella : "Il nuovo mondo è arrivato" : MANIFESTAZIONE M5s a ROMA oggi, 2 giugno 2018. Anche Beppe Grillo in piazza: da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo. Le ultime notizie sull'evento pentastellato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 22:36:00 GMT)

2 giugno - contRomanifestazione a Cagliari : ANSA, - Cagliari, 2 GIU - Niente bandiere italiane per la Festa della Repubblica, solo vessilli con i quattro mori, rossoblù, rossi, arcobaleno e uno dell'Irlanda. E poi le classiche bandierine con la ...