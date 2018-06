Ritrovato in Svezia il detenuto “modello” evaso un anno fa dal carcere di Padova

fanpage

: RT @mattinodipadova: Era un detenuto modello, evade: ritrovato dopo un anno in Svezia - Cronaca - Il Mattino di Padova - albertmistral : RT @mattinodipadova: Era un detenuto modello, evade: ritrovato dopo un anno in Svezia - Cronaca - Il Mattino di Padova - paoloross : RT @mattinodipadova: Era un detenuto modello, evade: ritrovato dopo un anno in Svezia - Cronaca - Il Mattino di Padova - mattinodipadova : Era un detenuto modello, evade: ritrovato dopo un anno in Svezia - Cronaca - Il Mattino di Padova… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Kristian Boris Vukotic, serbo di 43 anni, poco meno di unfa era scappato daldi, dove si trovava per omicidio e furti e dove si era laureato con il massimo dei voti in Filosofia. Al primo permesso premio era sparito, ma ora lo hine riportato in Italia.