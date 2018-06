Rinnovabili | i geologi | è necessaria un' unica legge

Rinnovabili - geologi : necessaria un’unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia : “L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica non rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione della geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore Commissione geotermia del CNG in vista del Convegno Nazionale: “geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei geologi, in collaborazione ...