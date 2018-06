Riki al Wind Summer Festival | ' La mia estate? Bellissima e anche molto impegnativa'

WIND SUMMER FESTIVAL 2018 - VINCITORE E CANTANTI/ Quarta serata : Riki vince il premio di Radio 105 : Il WIND SUMMER FESTIVAL 2018 si chiude stasera con il gran finale in scena a Piazza del Popolo in attesa della messa in onda su Canale 5: quale sarà la canzone dell'estate?(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 22:55:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 - Roma/ Riki e Irama tra i cantanti in gara oggi : ecco cosa vedremo (22 giugno) : L'estate si apre con il Wind Summer Festival al via oggi, 22 giugno, a Roma per un totale di quattro serate che andranno in onda a luglio su Canale 5 e che proclamerà la canzone dell'estate(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 14:13:00 GMT)

Riki ai Wind Music Awards premiato per i successi dell’ultimo anno prima del Sud America : video Polaroid e Dolor de cabeza : Riki ai Wind Music Awards ritira i premi per i singoli e per l'album Mania. Si sarebbe dovuto esibire nel corso della prima serata dei Wind Music Awards ma lo stress lo ha costretto a posticipare l'apparizione sul palco dell'Arena di Verona. Solo la scorsa settimana sembrava che Riki fosse destinato ad abbandonare tutto nel pieno della promozione 2018 ma è bastato qualche giorno di riposo per riprendere le stressanti ed incessanti attività ...

Wind Music Awards 2018 : la scaletta della seconda puntata. Giorgia canta la sigla - ci sono anche i Maneskin e Riki : Giorgia ai Wind Music Awards 2018 Su Rai 1 continuano i Wind Music Awards 2018 con la seconda puntata. Gli artisti Musicali di maggior successo dell’ultimo anno si alternano sul palco dell’Arena di Verona, accolti e premiati dai conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Wind Music Awards 2018: scaletta seconda puntata, martedì 12 giugno Questa sera, subito dopo il Tg1 delle 20.00, va in onda il secondo appuntamento della kermesse ...

Riki/ Riccardo Marcuzzo : "La verità è che io Amici l’ho usato...!" (Wind Summer Festival 2018) : RIKI sarà tra i protagonisti che questa sera saliranno sul palco dell'Arena di Verona per i Wind Summer Festival 2018. Ecco tutte le news sull'ex vincitore di Amici...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:21:00 GMT)