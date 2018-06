RIDERS | ASSESSORE RIZZOLI | VOGLIAMO MIGLIORARE WELFARE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

mi-lorenteggio

: RT @RegLombardia: #LNews assessore #Lavoro @MelaniaRizzoli: #riders, in #Lombardia il maggior numero di addetti alla 'on-demand' economy, v… - MelaniaRizzoli : RT @RegLombardia: #LNews assessore #Lavoro @MelaniaRizzoli: #riders, in #Lombardia il maggior numero di addetti alla 'on-demand' economy, v… - RegLombardia : #LNews assessore #Lavoro @MelaniaRizzoli: #riders, in #Lombardia il maggior numero di addetti alla 'on-demand' econ… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) A prescindere dai fatti di cronaca e senza demagogia, dobbiamo arrivare in tempi brevissimi a interventi che migliorino la vita di queste persone, come tutele assicurative per infortuni e danni a ...