Ricerca | l’editing genetico riduce i sintomi dell’autismo

(Di lunedì 25 giugno 2018) Dall’editinguna speranza contro l’autismo e non solo. Utilizzando una particolare versione delle ‘forbici molecolari’ Crispr-Cas9, traghettate nel cervello dentro un involucro di nanoparticelle d’oro, un gruppo di scienziati in forze negli Usa è riuscito per la prima volta a ridurre nel topo i comportamenti ripetitivi associati alla Sindrome dell’X fragile, una malattia spesso associata con disturbo dello spettro autistico che colpisce un maschio su 4 mila e una femmina su 6 mila. Lo studio, guidato da Hye Young Lee dell’University of Texas Health Science Center di San Antonio, è pubblicato online sul numero di giugno della rivista mensile ‘Nature Biomedical Engineering’. La tecnica usata si chiama ‘Crispr-Gold’ ed è stata ideata da Niren Murthy dell’università della California di Berkeley, che per ...