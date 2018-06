Ricerca | isolato un nuovo virus che colpisce uomo

meteoweb.eu

: ? C'era una volta, un vecchio Ibel che viveva in cima ad una montagna, isolato dal mondo, in pace con se stesso e… - giocarmon : ? C'era una volta, un vecchio Ibel che viveva in cima ad una montagna, isolato dal mondo, in pace con se stesso e… - giocarmon : ? C'era una volta, un vecchio Ibel che viveva in cima ad una montagna, isolato dal mondo, in pace con se stesso e… -

(Di lunedì 25 giugno 2018)negli Stati Uniti un, in grado di contagiare l’, ma che causa solo sintomi lievi: il risultato è stato descritto su “Clinical Infectious Diseases“, e si riferisce alKeystone,per la prima volta in un ragazzo in Florida che lo ha ricevuto molto probabilmente da una zanzara. Ilprende il nome da una località nell’area di Tampa Bay, dove è stato identificato per la prima volta nel 1964: da allora è stato rilevato solo in animali. “Ilfa parte di un gruppo conosciuto comunemente come il ‘sierogruppo California’. Due deipresenti in questa famiglia possono causare encefaliti in diverse specie, incluso l’,” spiega John Lednicky, autore principale. Nel caso descritto nell’articolo si riporta che nell’agosto 2016 un 16enne si è presentato in ospedale con uno sfogo ...