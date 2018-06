Ricerca | intelligenza e nevrosi “scritte” in 1500 geni

Ricerca : il Quoziente d’Intelligenza in discesa dagli anni ’70 : Secondo uno studio condotto su 730.000 test dal 1970 al 2009, da Bernt Bratsberg e Ole Rogeberg del Centro Ragnar Frisch per la Ricerca Economica in Norvegia, i punteggi dei test sul Quoziente d’Intelligenza hanno cominciato a scendere a partire dagli anni ’70, con una media di 7 punti per ogni generazione. Lo studio è stato pubblicato su “Proceedings of the National Academy of Sciences”. Sembra che la tendenza si sia ...