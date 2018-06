Ribaltone a Terni dopo 20 anni Vittoria del leghista Latini 5 anni fa la Lega non esisteva : È un vero e proprio Ribaltone quello avvenuto in Umbria dove Terni, Spoleto e Todi passano in blocco al centrodestra. A Terni il derby giallo-verde è stato vinto dal leghista Leonardo Latini. Segui su affaritaliani.it