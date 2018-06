Rfi : Fontana - ci dica come investirà 10 mld in Lombardia : Milano, 25 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Tavolo della competitività di Pavia torna a parlare del servizio ferroviario regionale. E lo fa chiedendo ad Rfi “come e quando intenda usare 10 miliardi di euro che ha ricevuto per interventi infrastrutturali sul territorio lombardo. Siamo consapevoli che la rete necessiti di un ammodernamento. Sconta, da diversi anni, mancati ...