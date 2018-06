Rete unica Wind Tre al sud | di quanto migliora la connessione nell’ultima città servita

Contraccolpo Rete unica Wind Tre : ban ZTE - Ericsson salverà tutti? : Non ce lo saremmo mai aspettati ma la rete unica Wind Tre subisce un nuovo duro colpo in queste ore. La società partner ZTE impegnata nella costruzione dell'infrastruttura per il segnale dei due vettori unificati viene letteralmente bannata dal Senato degli Stati Uniti d'America: le aziende americane non potranno più fornire tecnologia ai cinesi per i loro progetti in giro per il mondo e come conseguenza questi dovranno di certo rivedere i loro ...

Strategico passo per la Rete unica Wind Tre - tutto va per il verso giusto : Ottime notizie: per la rete unica Wind Tre si aggiunge un nuovo tassello sul territorio nazionale. Una nuova città del sud Italia è ora servita dal segnale dell'operatore unico. Un passo importante dopo le settimane di incertezze dovute alle alterne vicende del brand unico ZTE. Il nuovo centro ad essere servizto dalla rete unica Wind Tre è Bari. Lo si evince direttamente dai siti dei due vettori che nella rispettiva mappa interattiva per i ...

Nessun pericolo più per la Rete unica Wind Tre : ZTE riabilitata ufficialmente : Davvero delle ottime notizie per la rete unica Wind Tre giungono in questi minuti, in relazione alla partnership dell'operatore mobile unificato con ZTE. Quest'ultima società, dopo una serie di indiscrezioni e non da ultima quella di ieri garantita dall'agenzia di stampa Reuters, è stata riabilitata dal governo USA e potrà far ripartire molte sue attività globalmente. L'infrastruttura per il segnale della rete unica Wind Tre è al centro dei ...

Lavori ZTE su Rete unica Wind Tre salvi e pace fatta tra USA e Cina? : Possiamo dire finalmente che i Lavori ZTE per la rete unica Wind Tre non subiranno ritardi o blocchi per la delicata situazione dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina? Non c'è ancora l'ufficialità, ma una recentissima nota stampa Reuters afferma che oramai ci sia l'accordo tra le due potenze per permettere all'azienda orientale appunto di far ripartire tutte le sue attività, in ogni parte del mondo. Da aprile in poi, ZTE ha subito un ...

Adesso è possibile monitorare lo stato di avanzamento della Rete unica Wind-Tre : Finora sono avanzati nel silenzio i lavori di unificazione delle reti di Wind e Tre, che grazie alla loro unione hanno lasciato spazio all'insediamento di Iliad

Buone notizie per la Rete unica Wind Tre : ZTE sollevata dalle sanzioni? : Il lungo processo per la rete unica Wind Tre passa anche per le alterne vicende di ZTE (partner tecnologico per l'infrastruttura del segnale mobile), oramai e chiaro. L'azienda cinese, nelle ultime settimane come ampiamente raccontato, ha subito una duro attacco dagli Stati Uniti con sanzioni che obbligano le aziende americane a non venderle componenti hardware per sette anni. Nei tentativi di negoziazione tra le due potenze, tuttavia, ora si ...

Nessuna tregua per la Rete unica Wind Tre? ZTE sempre al bando : Per chi segue le vicende legate alla rete unica Wind Tre in sviluppo in Italia, una nuova preoccupante notizia arriva dagli Stati Uniti in riferimento a ZTE, partner tecnologico per l'infrastruttura tecnologica dell'operatore mobile italiano. Non si ammorbidisce la posizione del congresso USA nei confronti dell'azienda cinese che continua ad essere messa al bando con ovvie conseguenze. Riavvolgiamo brevemente il nastro della vicenda ...

Per la Rete unica Wind Tre con ZTE la speranza viene da Trump? : Focus ancora una volta sulla rete unica Wind Tre anche all'inizio di questa settimana. Dopo le alterne vicende che hanno interessato l'azienda ZTE nei giorni scorsi, ecco che una nuova speranza sulla continuazione dei lavori per le infrastutture necessarie a potenziare il segnale del brand unico, giungono da oltreoceano, più esattamente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, ecco quanto ...

Dubbi su Rete unica Wind Tre : contromisure in atto a causa di ZTE : Continuano gli sviluppi relativi alla rete unica Wind Tre. In questa settimana abbiamo seguito, passo dopo passo, la vicenda ZTE ossia dell'azienda che attualmente sta lavorando all'infrastruttura di rete appunto necessaria per unire i segnali dei due operatori, dal 2017 riuniti in un solo brand. Il partner cinese ha subito un duro colpo dal governo USA che ha vietato a tutte le aziende statunitensi di vendergli componentistica. Di qui, la ...

Salva la Rete unica Wind Tre? Le rassicurazioni ufficiali di ZTE Italia : In questa giornata del 10 maggio è necessario ritornare sull'argomento rete unica Wind Tre. Dopo aver esaminato,di prima mattina, gli scenari possibili all'indomani del comunicato ufficiale ZTE, nel quale si parla di cessazione di attività dell'azienda, ecco che le dichiarazioni rassicuranti del CEO della divisione Italia Hu Kung (che copre anche la carica dell’area Western Europe) giungono a placare gli animi. Secondo quanto riportato da ...

Rete unica Wind Tre in difficoltà per ZTE? Scenari post attività cessate : I lavori per l'implementazione della Rete unica Wind Tre su tutto il territorio nazionale continueranno a discapito di quanto sta succedendo a ZTE, partner tecnologico per le infrastrutture necessarie al progetto dei vettori italiani? Tanti dubbi si affacciano sullo Scenario post annuncio dell'azienda cinese che, in un comunicato di ieri 9 maggio, ha fatto sapere di aver cessato le sue principali attività. Riallacciamo il nastro della vicenda ...

Migliora la Rete unica Wind Tre : nuovo passo in avanti nel sud Italia : La rete unica Wind Tre è un obiettivo fondamentale nel post processo di unificazione dei due vettori mobili. A piccoli passi, le due aziende procedono all'implementazione di nuove infrastrutture con questo scopo, grazie alla partnership con ZTE e oggi 8 maggio possiamo segnalare un nuovo passaggio in questa direzione, in particolare nel Sud Italia. Grazie ai colleghi di UpGo News apprendiamo che in Calabria e in particolar modo nelle province ...