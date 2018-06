Recupero crediti dei professionisti | c’è una nuova possibilità

leggioggi

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il cliente non paga? I lavoratori autonomi e quindi anche i(purché non debbano attenersi a tariffe obbligatorie) possono ottenere un decreto ingiuntivo allegando al ricorso la fattura e l’estratto autentico del registro Iva, così come si è sempre fatto per ildelle imprese commerciali. Taleè a disposizione di chi si affermi creditore da poco ed ho potuto personalmente constatarne il vaglio giudiziario in occasione di un ricorso monitorio per ildi un credito di un dottore commercialista. La Legge 22.05.2017 n.81 (c.d. Jobs act dei lavoratori autonomi), infatti, ha modificato l’art. 634 comma secondo c.p.c. estendendo anche ai lavoratori autonomi la possibilità di considerare prova scritta – ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo – gli estratti autentici delle scritture contabili, prima ...