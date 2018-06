Record della gara e patrimonio Unesco per la Mattoni Olomouc Half Marathon

Volkswagen I.D. R Pikes Peak - un'auto elettrica batte tutti i Record della cronoscalata più famosa : Così il record della 'Salita alle nuvole', la cronoscalata più famosa al mondo, ha consacrato lo sforzo tecnico della Volkswagen. Non solo, ha ribadito le reali potenzialità della trazione elettrica: ...

Colorno. Festival della Lentezza edizione Record : 5mila partecipanti : Tre giorni, oltre 50 eventi, tra incontri, performance, spettacoli, musica, 30 laboratori per grandi e piccoli ed un pubblico sempre più partecipe e numeroso, che ha superato le 5mila persone. Il Festival della Lentezza, dal 15 al 17 giugno 2018 nei ...

Si scaldano i motori del futuro : gli studenti italiani ai nastri di partenza della Shell Eco-marathon per battere il Record del minor consumo di carburante : Gli studenti italiani, dopo gli ottimi risultati del 2017, si apprestano a tornare protagonisti della Shell Eco-marathon Europe. La 34° edizione della competizione, nell’ambito del festival “Make the Future Live”, si terrà al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra dal 05 all’08 luglio. Da ben 33 anni, la Shell Eco-marathon incoraggia i giovani delle scuole superiori e delle università di tutto il mondo ad ideare e costruire veicoli ad alta ...

Larissa Iapichino - il salto Record della figlia di Fiona May : In questo momento la giovane atleta allenata da Gianni Cecconi e Ilaria Ceccarelli, è la numero 1 dell'anno nel Vecchio Continente a livello under 18, la quinta al mondo tra le under 20. Iapichino ha ...

Cristiano Ronaldo da Record : gol in 4 Mondiali di fila/ Video - è il primo della Liga a fare 2 gol alla Spagna : Cristiano Ronaldo da record: gol in 4 Mondiali di fila. Video, è il primo della Liga a fare 2 gol alla Spagna. Le ultime notizie sull'attaccante del Real Madrid(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 21:23:00 GMT)

È Record per la prima edizione della 'Fiera del Credito' : Duemila partecipanti, trentaquattro espositori, due congressi e dodici workshop, con focus sui temi più caldi del momento . Va ben oltre le aspettative il successo di Fiera del Credito , il salone ...

È Record per la prima edizione della 'Fiera del Credito' : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Duemila partecipanti, trentaquattro espositori, due congressi e dodici workshop, con focus sui temi più caldi del momento. Va ben oltre le aspettative il successo di Fiera del Credito, il salone organizzato da StopSecret che per la prima volta ha riunito, in Italia, i r

Ufficiale Claudio Baglioni a Sanremo 2019 - il bis dopo un’edizione da Record : l’annuncio della Rai : Claudio Baglioni a Sanremo 2019 sarà Direttore Artistico: il cantante e conduttore dell'ultimo Festival della Canzone ha accettato l'incarico di direttore artistico anche per la prossima edizione della kermesse sanremese. dopo alcune settimane di indiscrezioni e trattative, è finalmente Ufficiale: Claudio Baglioni a Sanremo 2019 ricoprirà nuovamente il ruolo di direttore artistico, nella cura e selezione della rosa di artisti che andranno a ...

La Dark Polo Gang la band Record simbolo della trap lancia il videoclip di “British” : Da oggi è online il video ufficiale di “British” (Universal Music), il nuovo singolo da record della Dark Polo Gang, il collettivo romano dallo stile totalmente disruptive e provocatorio. Il brano, uscito venerdì 11 maggio, ha debuttato al primo posto della classifica dei singoli più venduti su iTunes e alla posizione #1 della classifica Top 50 Italia di Spotify. Da un’idea di Dark Polo Gang, Dark TMD e Alex Grazioli, il video è girato in una ...

Dark Polo Gang : la band Record simbolo della trap lancia il videoclip di “British” : Da oggi è online il video ufficiale di “British” (Universal Music), il nuovo singolo da record della Dark Polo Gang, il collettivo romano dallo stile totalmente disruptive e provocatorio. Il brano, uscito venerdì 11 maggio, ha debuttato al primo posto della classifica dei singoli più venduti su iTunes e alla posizione #1 della classifica Top 50 Italia di Spotify. Da un’idea di Dark Polo Gang, Dark TMD e Alex Grazioli, il video è girato in una ...

NBA - Steph Curry on fire : la nona tripla della sua notte da Record è la foto simbolo di gara-2 : L'uomo copertina della seconda partita della serie tra Golden State e Cleveland non può non essere Steph Curry, capace di stabilire un nuovo record NBA per una gara di finale NBA. Le sue nove triple a ...

MotoGP Mugello - Valentino Rossi parte in pole : Record della pista per lui : Valentino Rossi in pole position al Gran Premio d'Italia, che partirà in prima al Mugello con la sua Yamaha. record della pista (1:46.208.), per il Dottore, che con questa ha conquistato ben sette pole position...

MotoGp Mugello - Valentino Rossi in pole position. Il Dottore fa segnare il nuovo Record della pista : Valentino Rossi in pole position nel Gran Premio d’Italia. Il pilota della Yamaha ha fatto segnare il nuovo record della pista sul circuito del Mugello con il tempo di 1’46″208. Per il ‘Dottorè si tratta della 55/a pole in carriera nella classe regina, la prima di quest’anno. L'articolo MotoGp Mugello, Valentino Rossi in pole position. Il Dottore fa segnare il nuovo record della pista proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giappone : accelera il calo della popolazione - Record negativo : popolazione in calo in Giappone: secondo l’ultimo censimento del Ministero della Salute il un tasso di fertilità è pari a 1,43 per donna per l’intero 2017, un calo dello 0,01% rispetto all’anno precedente. Nel 2017 si sono registrati 946mila nuovi nati nel Paese: 31mila in meno rispetto all’anno precedente, stabilendo un record negativo. In riferimento al numero dei decessi, il decremento della popolazione è di 394mila ...