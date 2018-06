Raz & The Tribe - Extra | la docu-serie con Raz Degan | Asia Argento | Piero Pelù e Luca

GOSSIP U&D/ Giulia e Andrea papaRazzati a cena con i genitori di lei (RUMORS) : Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: questo è il GOSSIP che sta impazzando sul web nelle ultime ore grazie alla segnalazione fatta da una fan di Uomini e donne ad alcuni blog. L'influencer e quello che dovrebbe essere ancora il suo ex [VIDEO] fidanzato, sono stati paparazzati dai curiosi mentre consumavano una cena in famiglia. In un noto ristorante di Anzio, infatti, il dj ha ritrovato sia la romana che i suoi genitori per un ...

Incontri d'Estate 2018 Musica - teatro - danza & visite guidate FAI nelle fRazioni di Cuneo : 3.00, 4 agosto a San Benigno " Area Spettacoli, via Don Costamagna, Dalla Canzone alla canzonetta con Trio Ensemble d'Autore 8 agosto a Madonna delle Grazie - Ca' di Banda, via delle Isole, 72; Duo ...

Modello Berlino per Foodora&C Salario minimo e assicuRazioni Ue - come si muove la gig economy : La tensione covava da tempo ed ora è deflagrata: i rider di Foodora chiedono al ministro Luigi Di Maio che trovi il modo di garantire loro gli stessi diritti dei colleghi tedeschi, obbligando le piattaforme distributive della “gig economy” ad adottare un contratto di lavoro subordinato, con un Salario minimo e tutele allineate a quelle dei principali paesi europei. A queste rivendicazioni si contrappone tuttavia una ...

Usa - sì a integRazione At&t-Time Warner : 6.42 Un giudice federale americano ha dato il via libera all'acquisizione di dollari di Time Warner da parte di At&t. Un'integrazione tra i due colossi delle telecomunicazioni che vale 85 mld di dollari. Il piano di fusione, annunciato a dicembre del 2016, era stato osteggiato dal presidente Usa, Trump, ma il dipartimento di Giustizia non è riuscito a dimostrare i presunti danni alla concorrenza derivanti dall'operazione, con la quale ...

Ferro&Farina : al via il nuovo format di ristoRazione a Nola - che ridà vita allo storico “Bar Franzese” di Via Variante 7Bis! : La nuova generazione della famiglia Franzese, storici proprietari del bar, che è stato punto di riferimento della 7bis sin dagli anni “70, con un grande evento gastronomico il 14 giugno 2018 a Nola inaugurano ”Ferro&Farina un nuovo format di ristorazione che attraverso la qualità dei prodotti e il design riporterà in auge i valori e le tradizioni che hanno segnato l’epoca della location. Nei giorni in cui a Nola l’allegria fa da ...

Arte & Natura : oggi a Milano l’inauguRazione dell’installazione “Radicamenti” : Verrà inaugurata oggi alle ore 18.00 presso lo Studio Museo Francesco Messina l’installazione dell’artista Leonardo Nava. Alla presentazione dell’opera “Radicamenti” saranno presenti: l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, la Direttrice dello Studio Museo Francesco Messina Maria Fratelli, lo storico dell’Arte Flavio Caroli, l’epistemologa Eleonora Fiorani e il poeta Marco Lando. La scultura rimarrà installata sino a ...

Raz & the tribe - su Sky la seconda puntata della docuserie : Raz Degan con Piero Pelu in Indonesia ai confini della civiltà : Lunedi 11 giugno alle 23.15 in prima tv su Sky Atlantic, seconda tappa di Raz & the tribe, la docuserie che segue Raz Degan alla scoperta di territori selvaggi e suggestivi per conoscere da vicino alcune delle ultime tribù primitive rimaste nel pianetaDopo aver accolto Asia Argento in Etiopia, Raz Degan volerà questa volta a Sumatra (Indonesia) e in particolare l’isola di Siberut, la più grande del selvaggio arcipelago di Mentawai. Qui, ...

Viaggi & Turismo : l’Hotel Belvedere dà il benvenuto all’estate - la “terRazza sulle Dolomiti” saluta la bella stagione nella cornice della montagna altoatesina : È già estate all’Hotel Belvedere. Il 4 stelle superior affacciato su Bolzano ha un programma speciale per il mese di giugno, con il pacchetto Scoprire l’inizio dell’estate. La bella stagione qui dà il meglio di sé, grazie alle esperienze uniche che si possono vivere nei paesaggi mozzafiato dell’Altopiano del Salto, in Alto Adige. Molte sono le proposte per una vacanza alla scoperta del territorio nella sua veste estiva, come ad esempio ...

Anticipazioni U & D : chi è il prescelto di Sara? La registRazione del finale Video : Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi in cui si formano coppie giovani e non, è giunto ormai alle battute finali di quest'anno, rimane solo da vedere come si concludera' la scelta di Sara Affi Fella. Quando ci sara' la registrazione della scelta? Vediamo insieme gli ultimi rumors su Sara Affi Fella e i suoi due corteggiatori rimasti. La registrazione della scelta di Sara Da quanto sta girando in rete, la registrazione della puntata in ...