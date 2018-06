Raz Degan racconta il suo viaggio straordinario

Raz Degan ci accompagna su Sky alla scoperta di luoghi lontani - : La convivenza con le tribù della docu-serie ha cambiato anche i suoi compagni di avventura? «Asia Argento è abituata a lottare nel mondo occidentale, dove le donne hanno voce. Nella tribù degli Hamar ...

Raz Degan : "A L'Isola dei Famosi - per arricchirmi. 50 anni? Il tempo non esiste" : Dopo averlo ammirato a L'Isola dei Famosi, il pubblico italiano avrà l'occasione di rivedere all'opera Raz Degan, il modello e attore israeliano vincitore della dodicesima edizione del reality show di Canale 5, nel programma Raz & The Tribe, una docu-serie che andrà in onda su Sky Atlantic HD nella quale Degan racconterà la storia di alcune tribù al fianco di eccezionali compagni di avventura.Per questo nuovo programma, infatti, Raz ...

Raz Degan torna a parlare de L’Isola : “Volevo arricchirmi” : Isola dei Famosi: ecco perchè Raz Degan ha partecipato La dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stata vinta dall’attore di origini israeliane Raz Degan. L’uomo, giorno dopo giorno, è riuscito a conquistare il cuore del pubblico a casa, il quale gli ha permesso di vincere il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. E dopo oltre un anno da quel momento, Raz Degan è tornato a far parlare proprio in queste ultime ore per ...

Raz Degan dopo l’Isola dei Famosi : “ecco perché ho partecipato” : Isola dei Famosi, Raz Degan si svela: il vero motivo per cui ha partecipato al reality Raz Degan torna a parlare della sua avventura all’Isola dei Famosi. Il noto attore e modello si era completamente allontanato dal mondo dello spettacolo, per poi tornare sulla cresta dell’onda. Una volta arrivato in Honduras, l’uomo ha conquistato tutto […] L'articolo Raz Degan dopo l’Isola dei Famosi: “ecco perché ho ...

Raz & the tribe - su Sky la seconda puntata della docuserie : Raz Degan con Piero Pelu in Indonesia ai confini della civiltà : Lunedi 11 giugno alle 23.15 in prima tv su Sky Atlantic, seconda tappa di Raz & the tribe, la docuserie che segue Raz Degan alla scoperta di territori selvaggi e suggestivi per conoscere da vicino alcune delle ultime tribù primitive rimaste nel pianetaDopo aver accolto Asia Argento in Etiopia, Raz Degan volerà questa volta a Sumatra (Indonesia) e in particolare l’isola di Siberut, la più grande del selvaggio arcipelago di Mentawai. Qui, ...

«Raz and the Tribe» : Raz Degan e Asia Argento ai confini della civiltà : «Il viaggio attraverso i paesi del mondo è per l’uomo un viaggio simbolico. Ovunque vada è la propria anima che sta cercando». È con questa massima di Tarkovskij che Raz Degan debutta su Sky Atlantic, capello da cowboy, fisico invidiabile, accento inconfondibile e animo puro, pronto a imbattersi nelle avventure più straordinarie. In Raz and the Tribe, primo programma che lo vede protagonista dopo il trionfo dell’Isola dei famosi di ...

Raz Degan approda con Raz & the tribe su Sky Atlantic : Dall’Isola alla tv: Raz Degan debutta su Sky Atlantic con la docuserie “Raz & the tribe” alla scoperta delle tribù di Etiopia, Papua e Sumatra Raz Degan torna protagonist in tv nella mini-serie “Raz & the tribe“. Ecco tutte le anticipazioni sulla docu-serie in quattro puntate in arrivo sul canale Sky Atlantic. Raz & the tribe: quando inizia Al via da lunedì 4 giugno 2018 in seconda serata su Sky Atlantic ...

Raz & The Tribe : saltato il programma su Italia1 - Degan ’sopravvive’ su Sky Atlantic. Berrà sangue di capra in compagnia di Asia Argento : Raz & The Tribe Raz Degan torna in tv e va alla scoperta di lontane tribù in via d’estinzione. Tra riti iniziatici violenti o insoliti, abitudini sconosciute e stili di vita inconsueti per l’uomo occidentale, a partire da stasera in seconda serata l’attore debutterà su Sky Atlantic con Raz & the Tribe, una docuserie in quattro episodi (l’ultimo riassume le prime tre) in cui l’ex vincitore de L’Isola ...

Raz Degan alla guida di Raz & The Tribe : tra gli ‘ospiti’ Luca Argentero : Raz & The Tribe, Raz Degan torna in tv: Luca Argento compagno d’avventura Durante la presentazioni dei palinsesti Mediaset dello scorso anno era stato annunciato il nuovo reality di Italia 1 condotto da Raz Degan, dal titolo Surviving Raz, ambientato nell’Africa selvaggia. La nuova trasmissione, prevista per la rete giovane del Biscione, nel giro di qualche settimana si trasformò in Surviving Africa e venne archiviata ancor ...

Raz Degan beve sangue di capretto - Asia Argento incredula : Dall'Isola dei Famosi a esploratore senza confine per tre settimane, Raz Degan è protagonista di una scena choc che ha lasciato Asia Argento letteralmente incredula: su richiesta di una tribù etiope, ...

Morto Ermanno Olmi - Raz Degan : «Ha scommesso su di me - mi ha dato una chance per essere libero» : «Siamo rimasti in contatto fino alla fine. Con lui, con i suoi figli. Mi spiace tanto. È stato un grande maestro di cui si sentirà la mancanza». Sono passati dodici anni da quando Raz Degan ha ...

Paola Barale : «Io e Raz Degan - che non ci parliamo più» : Un anno fa, in questi stessi giorni, i fan sognavano il lieto fine: Raz Degan e Paola Barale di nuovo insieme. Lui aveva appena vinto l’Isola dei Famosi (era il 12 aprile, ndr), lei era andata a trovarlo e un bacio aveva fatto sperare che dopo tre anni di lontananza i due potessero ritrovarsi. Invece, no, almeno a detta di Paola, che ospite di Domenica In ha sottolineato come tra loro le cose non siano più così rosee. «È stato talmente un ...

Paola Barale / Idillio finito con Raz Degan e non solo : "Sono sempre stata molto particolare" : Paola Barale, da Domenica In a Che Fuori tempo che fa: nel salotto di Fabio Fazio tornerà a parlare di Raz Degan e del loro "silenzio" attuale? Ecco le sue ultime rivelazioni(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:20:00 GMT)

Paola Barale - rivelazione su Raz Degan : «Io e lui non ci parliamo» : Ospite di Cristina Parodi, Paola Barale a Domenica In si è messa a nudo parlando di Raz Degan , degli anni trascorsi insieme, della fine della relazione e del mancato matrimonio. Un'intervista fiume ...